Укр

"Он держится": адвокат Коломойского рассказал, будет ли бизнесмен объявлять голодовку

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Бизнесмен занимается чтением литературы

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который на днях был отправлен в СИЗО, не собирается объявлять голодовку.

Как рассказал его адвокат Александр Лисак в комментарии изданию "Украинские новости", олигарх находясь в СИЗО "держится и читает литературу".

При этом он добавил, что Коломойский голодовку объявлять не собирается, так как не видит в этом никакого смысла, но при этом питается без особого аппетита.

"Вы ж понимаете, там не особо-то и хочется есть", — сказал Лисак, отвечая на вопрос о том, приносят ли еду бизнесмену родственники.

По словам юриста, после объявления подозрения детективы НАБУ проводили с его клиентом ряд следственных действий.

Напомним, утром 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрения по статьям 190 (мошенничество) и 209 (отмывание имущества, полученного нелегальным путем). В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 дней, то есть до 31 октября текущего года включительно. В качестве альтернативы ему предложили внести залог в размере почти 510 миллионов гривен.

Как сообщалось ранее, помимо подозрений по делу "Укрнафты", которые вручила СБУ, Коломойского "держат на прицеле" НАБУ и САП по делу "Приватбанка". Чем они отличаются друг от друга и что по ним может грозить олигарху, можно прочитать в материале "Телеграф" по этой ссылке.

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#СИЗО #Игорь Коломойский