Ігор Коломойський покровителів не потребує: чого помилився народний депутат, розповідаючи про тюремні будні бізнесмена

Слідство над бізнесменом продовжується

У п’ятницю, 8 вересня, стало відомо про те, що бізнесменові Ігорю Коломойському, який перебуває з 2 вересня під арештом, нібито допомагає в ув’язненні злодій у законі Лаша Джачвліані на прізвисько "Лаша Сван". Раніше лідер кримінального середовища був так званим смотрящим за Дніпропетровською областю.

Але за даними джерел "Телеграфа" у правоохоронних та кримінальних колах, народний депутат України Олексій Гончаренко, який повідомив про це, переплутав. Опіку над бізнесменом кримінальні лідери можуть взяти хіба що ментально.

"Лаша і затриманий з ним Умка (ще один злодій у законі Сергій Олійник) до літа утримувалися в ізоляторі тимчасового тримання Національної поліції України в одиночних камерах. Але потім у Джачвліані погіршилося здоров'я і в червні його перевели до Лук'янівського СІЗО, також в одиночну камеру. Тобто обидва вони позбавлені зв'язку із зовнішнім світом і якось допомогти Коломойському можуть хіба що ментально", — розповіло "Телеграфу" джерело, знайоме із ситуацією.

Водночас Ігор Коломойський утримується в ізоляторі тимчасового тримання СБУ і тому ніяк з обома "злодіями" контактувати не може, інша справа якщо його переведуть до Лук’янівського СІЗО чи ІТТ Нацполіції. Втім, це малоймовірно, адже в такому разі він піде з-під юрисдикції СБУ до Міністерства юстиції, за яким числиться "Лук’янівка", що, як повідомляв "Телеграф", невигідно владі.