Пішов стопами Насірова: хто "тягне мазу" за Коломойського в СІЗО
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Смотрящий за рідним для бізнесмена регіону, нібито взяв його під опіку в СІЗО
Заарештований за підозрою у шахрайстві та легалізації понад 0,5 млрд грн бізнесмен Ігор Коломойський з 2 вересня перебуває у СІЗО Служби безпеки України. При цьому заставу в 509 млн грн платити він відмовився, тож сидіти за ґратами йому ще довго. Але про своє комфортне життя в ізоляторі він може не переживати, адже його під опіку взяв злодій у законі Лаша Джачвліані на прізвисько "Лаша Сван".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. На думку політика, бізнесмен у СІЗО має все – гарну камеру з їжею та мобільник з інтернетом.
Якщо це так, то Ігор Коломойський може піти стопами екс-глави Фіскальної служби України Романа Насірова, який у 2017 році був затриманий НАБУ і за рішенням суду провів у Лук’янівському СІЗО 11 днів з 6 по 17 березня і вийшов під заставу у 100 млн грн.
Тоді ж екс-глава Держпенітенціарної служби Сергій Старенький розмістив у соцмережах фото Насірова з кримінальними смотрящими СІЗО – Альбертом Хусанулиним і Ромчиком Фіскалом. Як стверджували ЗМІ, Роман Насіров нібито вніс до так званого злодійського товариша 50 тисяч доларів.
Цікаво, що до свого затримання 27 грудня 2022 року Лаша Сван та ще один злодій у законі Сергій Олійник ("Умка") були впливовими кримінальними авторитетами саме в Дніпропетровській області і паралельно контролювали ще низку регіонів. Тобто інтереси "авторитетів" поширювалися на регіон, який традиційно вважався базовим для Ігоря Коломойського, хоча останнім часом його бізнеси все частіше працюють у спокійніших у воєнний час регіонах.
Зважаючи на те, що Ігор Коломойський отримав уже другу підозру від правоохоронців — у заволодінні коштами понад 9,2 млрд грн Приватбанку, і відмовився платити заставу, сидіти в СІЗО йому доведеться мінімум два місяці, тож підтримка мешканців слідчого ізолятора йому буде явно не зайвою .