Пішов стопами Насірова: хто "тягне мазу" за Коломойського в СІЗО

Смотрящий за рідним для бізнесмена регіону, нібито взяв його під опіку в СІЗО

Заарештований за підозрою у шахрайстві та легалізації понад 0,5 млрд грн бізнесмен Ігор Коломойський з 2 вересня перебуває у СІЗО Служби безпеки України. При цьому заставу в 509 млн грн платити він відмовився, тож сидіти за ґратами йому ще довго. Але про своє комфортне життя в ізоляторі він може не переживати, адже його під опіку взяв злодій у законі Лаша Джачвліані на прізвисько "Лаша Сван".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. На думку політика, бізнесмен у СІЗО має все – гарну камеру з їжею та мобільник з інтернетом.

Якщо це так, то Ігор Коломойський може піти стопами екс-глави Фіскальної служби України Романа Насірова, який у 2017 році був затриманий НАБУ і за рішенням суду провів у Лук’янівському СІЗО 11 днів з 6 по 17 березня і вийшов під заставу у 100 млн грн.

Тоді ж екс-глава Держпенітенціарної служби Сергій Старенький розмістив у соцмережах фото Насірова з кримінальними смотрящими СІЗО – Альбертом Хусанулиним і Ромчиком Фіскалом. Як стверджували ЗМІ, Роман Насіров нібито вніс до так званого злодійського товариша 50 тисяч доларів.

Роман Насіров у Лук’янівському СІЗО з авторитетами

Цікаво, що до свого затримання 27 грудня 2022 року Лаша Сван та ще один злодій у законі Сергій Олійник ("Умка") були впливовими кримінальними авторитетами саме в Дніпропетровській області і паралельно контролювали ще низку регіонів. Тобто інтереси "авторитетів" поширювалися на регіон, який традиційно вважався базовим для Ігоря Коломойського, хоча останнім часом його бізнеси все частіше працюють у спокійніших у воєнний час регіонах.

Зважаючи на те, що Ігор Коломойський отримав уже другу підозру від правоохоронців — у заволодінні коштами понад 9,2 млрд грн Приватбанку, і відмовився платити заставу, сидіти в СІЗО йому доведеться мінімум два місяці, тож підтримка мешканців слідчого ізолятора йому буде явно не зайвою .