Дорога за 600 мільйонів для нового курорту на Закарпатті: хто за цим стоїть і яка роль Коломойського
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Сотні мільйонів із бюджету витратять на те, щоб бізнес-проекти оточення бізнесмена стали зручнішими
Нещодавній скандал із багатомільйонним тендером на ремонт доріг на Закарпатті виявився не просто ще одним "аукціоном небаченої щедрості" з боку держави. І річ навіть не в тому, що на капітальний ремонт сільської дороги хочуть витратити майже 600 млн. грн. Справа у бізнесі, якому держава чомусь хоче "допомогти" мільйонами гривень платників податків.
Дорога для курорту, але не того
Як свідчать дані з сайту держзакупівель Prozorro, передбачається капітальний ремонт 7,6 км автодороги від селища міського типу Ясіня до села Чорна Тиса. За цю роботу підряднику готові заплатити до 595,7 млн. грн.
У чому сенс такого дорогого ремонту зрозуміти складно. Якщо припустити, що для зручності місцевих жителів, слід зазначити, що за офіційними даними в Ясінях і Чорній Тисі зареєстровано 11 тисяч 292 особи. Виходить близько 50 тисяч гривень видатків на кожного.
Очевидно, що на подібні витрати служба місцевих автошляхів у Закарпатській області пішли явно не заради мешканців населених пунктів, а скоріше заради туристів, адже обидва населені пункти є частиною туристичної інфраструктури Закарпаття.
Ясіня, будучи в 3 рази більше Чорної Тиси, володіє дещо великим списком пам’яток та об’єктів туристичної інфраструктури. Наприклад, у Чорній Тисі лише один готель – "Гуцульщина", а в Ясинях їх понад 10.
Найближчі до Ясінь і Чорної Тиси туристичні місця — водоспад Труфанець або гірськолижний курорт Драгобрат знаходяться на південь від селища Ясіня, тобто щоб потрапити туди досить просто поїздом приїхати в селище. Словом, навряд чи будівництво дороги, що веде на протилежний бік від основних туристичних пам’яток, допоможе розвитку туризму на Закарпатті.
Але все ж таки Чорна Тиса однією перевагою перед Ясінями – від неї ближче (14 км проти 23 км) добиратися до відомого гірськолижного курорту Буковель. Тобто можна припустити, що справжньою причиною капремонту автодороги завдовжки менше ніж 8 км за 600 млн грн виявляється саме близькість до курорту. Але не зовсім.
У гості до Палиці та Коломойського
Як пишуть "Наші гроші", такий інтерес до Чорної Тиси викликаний не близькістю до гірськолижного курорту в Буковелі, а тим, що на схилах гір села планується побудувати новий курорт.
Справді, ще 2016 року Закарпатська ОДА оголосила про плани будівництва нового найбільшого (на 28 тисяч туристів одночасно) в Україні гірськолижного курорту "Свидовець". Таку назву має гірський хребет, чий північний схил проходить саме в районі селищ Ясіня та Чорна Тиса.
Незважаючи на війну, ініціатор будівництва даного курорту — ТОВ "Буковель", наприкінці 2022 року звернувся до територіальних громад в Івано-Франківській та Закарпатській областях та запропонував розпочати підготовку до будівництва курортів – "Бистриця" та "Турбат".
Хоча екологи в особі експерта ГО "Українська природоохоронна група" Єгора Гриніка і попереджали про наслідки для унікальної природи Карпат, не скрізь проти цієї ідеї виступила місцева влада.
Так, за словами президента Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрія Левковича, в Ясинях та Чорній Тисі до пропозиції ТОВ "Буковель" поставилися з великим інтересом.
Але що це за інвестор з такими амбітними планами будівництва курортів на десятки тисяч туристів одночасно?
За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Буковель" належить Оксані та Захару Палиці – колишній дружині та сину Ігоря Палиці, найближчого бізнес-партнера Ігоря Коломойського.
Саме бізнесменові Ігорю Коломойському, який під вантажем санкцій США донедавна належав гірськолижний курорт Буковель, який став особливо модним після зміни президента в Україні.
Так, у січні 2022 року новорічні канікули президент Володимир Зеленський проводив у Буковелі, причому мешкав в одному готелі з тим самим Ігорем Коломойським.
Відносини Коломойського і влади не такі погані, як думають?
З того часу відносини з владою у бізнесмена зіпсувалися і на початку 2023 року у нього навіть проводилися обшуки у справі про розкрадання на "Укрнафті". Але вже у липні його бачили у своєму готелі у Буковелі.
Втім, судячи з активності Ігоря Палиці, можна припустити, що чутки про зіпсовані відносини з владою у Ігоря Коломойського дещо перебільшені. Так, у Києві фірма ПАТ "Центрелеватормлинбуд", яка також належить Оксані Палиці, хоче забудувати земельну ділянку в центрі столиці, на якій розташований 150-річний будинок цукрозаводчика Івана Терещенка.
Виділення ж 600 мільйонів бюджетних гривень на будівництво автодороги на користь майбутнього бізнес-проекту Ігоря Палиці нагадує будівництво на Оболоні (вулиця Північна) потужного автобану, по чотири смуги в кожний бік. За 1,5 млрд грн із бюджету хочуть збудувати дорогу, яка скоріше вигідна забудовникам — бізнес-партнерам голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.