Дорога за 600 мільйонів для нового курорту на Закарпатті: хто за цим стоїть і яка роль Коломойського

Сотні мільйонів із бюджету витратять на те, щоб бізнес-проекти оточення бізнесмена стали зручнішими

Нещодавній скандал із багатомільйонним тендером на ремонт доріг на Закарпатті виявився не просто ще одним "аукціоном небаченої щедрості" з боку держави. І річ навіть не в тому, що на капітальний ремонт сільської дороги хочуть витратити майже 600 млн. грн. Справа у бізнесі, якому держава чомусь хоче "допомогти" мільйонами гривень платників податків.

Дорога для курорту, але не того

Як свідчать дані з сайту держзакупівель Prozorro, передбачається капітальний ремонт 7,6 км автодороги від селища міського типу Ясіня до села Чорна Тиса. За цю роботу підряднику готові заплатити до 595,7 млн. грн.

Та сама дорога за 600 млн грн

У чому сенс такого дорогого ремонту зрозуміти складно. Якщо припустити, що для зручності місцевих жителів, слід зазначити, що за офіційними даними в Ясінях і Чорній Тисі зареєстровано 11 тисяч 292 особи. Виходить близько 50 тисяч гривень видатків на кожного.

Очевидно, що на подібні витрати служба місцевих автошляхів у Закарпатській області пішли явно не заради мешканців населених пунктів, а скоріше заради туристів, адже обидва населені пункти є частиною туристичної інфраструктури Закарпаття.

Ясіня, будучи в 3 рази більше Чорної Тиси, володіє дещо великим списком пам’яток та об’єктів туристичної інфраструктури. Наприклад, у Чорній Тисі лише один готель – "Гуцульщина", а в Ясинях їх понад 10.

Найближчі до Ясінь і Чорної Тиси туристичні місця — водоспад Труфанець або гірськолижний курорт Драгобрат знаходяться на південь від селища Ясіня, тобто щоб потрапити туди досить просто поїздом приїхати в селище. Словом, навряд чи будівництво дороги, що веде на протилежний бік від основних туристичних пам’яток, допоможе розвитку туризму на Закарпатті.

Але все ж таки Чорна Тиса однією перевагою перед Ясінями – від неї ближче (14 км проти 23 км) добиратися до відомого гірськолижного курорту Буковель. Тобто можна припустити, що справжньою причиною капремонту автодороги завдовжки менше ніж 8 км за 600 млн грн виявляється саме близькість до курорту. Але не зовсім.

У гості до Палиці та Коломойського

Як пишуть "Наші гроші", такий інтерес до Чорної Тиси викликаний не близькістю до гірськолижного курорту в Буковелі, а тим, що на схилах гір села планується побудувати новий курорт.

Справді, ще 2016 року Закарпатська ОДА оголосила про плани будівництва нового найбільшого (на 28 тисяч туристів одночасно) в Україні гірськолижного курорту "Свидовець". Таку назву має гірський хребет, чий північний схил проходить саме в районі селищ Ясіня та Чорна Тиса.

Майбутні курорти

Незважаючи на війну, ініціатор будівництва даного курорту — ТОВ "Буковель", наприкінці 2022 року звернувся до територіальних громад в Івано-Франківській та Закарпатській областях та запропонував розпочати підготовку до будівництва курортів – "Бистриця" та "Турбат".

Хоча екологи в особі експерта ГО "Українська природоохоронна група" Єгора Гриніка і попереджали про наслідки для унікальної природи Карпат, не скрізь проти цієї ідеї виступила місцева влада.

Так, за словами президента Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрія Левковича, в Ясинях та Чорній Тисі до пропозиції ТОВ "Буковель" поставилися з великим інтересом.

Але що це за інвестор з такими амбітними планами будівництва курортів на десятки тисяч туристів одночасно?

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Буковель" належить Оксані та Захару Палиці – колишній дружині та сину Ігоря Палиці, найближчого бізнес-партнера Ігоря Коломойського.

Ігор Палиця

Саме бізнесменові Ігорю Коломойському, який під вантажем санкцій США донедавна належав гірськолижний курорт Буковель, який став особливо модним після зміни президента в Україні.

Так, у січні 2022 року новорічні канікули президент Володимир Зеленський проводив у Буковелі, причому мешкав в одному готелі з тим самим Ігорем Коломойським.

Відносини Коломойського і влади не такі погані, як думають?

З того часу відносини з владою у бізнесмена зіпсувалися і на початку 2023 року у нього навіть проводилися обшуки у справі про розкрадання на "Укрнафті". Але вже у липні його бачили у своєму готелі у Буковелі.

Втім, судячи з активності Ігоря Палиці, можна припустити, що чутки про зіпсовані відносини з владою у Ігоря Коломойського дещо перебільшені. Так, у Києві фірма ПАТ "Центрелеватормлинбуд", яка також належить Оксані Палиці, хоче забудувати земельну ділянку в центрі столиці, на якій розташований 150-річний будинок цукрозаводчика Івана Терещенка.

Виділення ж 600 мільйонів бюджетних гривень на будівництво автодороги на користь майбутнього бізнес-проекту Ігоря Палиці нагадує будівництво на Оболоні (вулиця Північна) потужного автобану, по чотири смуги в кожний бік. За 1,5 млрд грн із бюджету хочуть збудувати дорогу, яка скоріше вигідна забудовникам — бізнес-партнерам голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.