Дорога за 600 миллионов для нового курорта в Закарпатье: кто за этим стоит и какова роль Коломойского

Сотни миллионов из бюджета потратят на то, чтобы бизнес-проекты окружения бизнесмена стали удобнее

Недавний скандал с многомиллионным тендером на ремонт дорог в Закарпатье оказался не просто еще одним "аукционом невиданной щедрости" со стороны государства. И дело даже не в том, что на капитальный ремонт сельской дороги хотят потратить почти 600 млн грн. Дело в бизнесе, которому государство почему-то хочет "помочь" миллионами гривен налогоплательщиков.

Дорога для курорта, но не того

Как гласят данные с сайта госзакупок Prozorro, предполагается капитальный ремонт 7,6 км автодороги от поселка городского типа Ясиня до села Черная Тиса. За эту работу подрядчику готовы заплатить до 595,7 млн грн.

Та самая дорога за 600 млн грн

В чем смысл подобного дорогостоящего ремонта понять сложно. Если предположить, что для удобства местных жителей, то следует отметить, что по официальным данным в Ясинях и Черной Тисе зарегистрированы 11 тысяч 292 человека. Получается около 50 тысяч гривен расходов на каждого.

Очевидно, что на подобные расходы служба местных автодорог в Закарпатской области пошли явно не ради жителей населенных пунктов, а скорее ради туристов, ведь оба населенных пункта являются частью туристической инфраструктуры Закарпатья.

Ясиня будучи в 3 раза больше Черной Тисы обладает несколько большим списком достопримечательностей и объектов туристической инфраструктуры. Например, в Черной Тисе всего одна гостиница – "Гуцульщина", а в Ясинях их более 10.

Ближайшие к Ясиням и Черной Тисе туристические места – водопад Труфанец или горнолыжный курорт Драгобрат находятся южнее поселка Ясиня, то есть чтобы попасть туда достаточно просто поездом приехать в поселок. Словом, вряд ли строительство дороги, ведущей в противоположную сторону от основных туристических достопримечательностей поможет развитию туризма в Закарпатье.

Но все же Черная Тиса одним преимуществом перед Ясинями – от нее ближе (14 км против 23 км) добираться до известного горнолыжного курорта Буковель. То есть можно предположить, что настоящей причиной капремонта автодороги длиной менее 8 км за 600 млн грн оказывается именно близость к курорту. Но не совсем.

В гости к Палице и Коломойскому

Как пишут "Наші гроші", такой интерес к Черной Тисе вызван не близостью к уже существующему горнолыжному курорту в Буковели, а тем, что на склонах гор села планируется построить новый курорт.

Действительно, еще в 2016-м году Закарпатская ОГА объявила о планах строительства нового крупнейшего (на 28 тысяч туристов одновременно) в Украине горнолыжного курорта "Свидовец". Такое название носит горный хребет, чей северный склон проходит как раз в районе поселков Ясиня и Черная Тиса.

Будущие курорты

Несмотря на войну, инициатор строительства данного курорта — ООО "Буковель", в конце 2022 года обратился к территориальным общинам в Ивано-Франковской и Закарпатской областям и предложил начать подготовку к строительству курортов – "Быстрица" и "Турбат".

Хотя экологи в лице эксперта ОО "Украинская природоохранная группа" Егора Гриника и предупреждали о последствиях для уникальной природы Карпат, не везде против этой идеи выступили местные власти.

Так, по словам президента Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты Андрея Левковича, в Ясинях и Черной Тисе к предложению ООО "Буковель"отнеслись с большим интересом.

Но что это за инвестор со столь амбициозными планами строительства курортов на десятки тысяч туристов одновременно?

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Буковель" принадлежит Оксане и Захару Палице – бывшей жене и сыну Игоря Палицы, ближайшего бизнес-партнера Игоря Коломойского.

Игорь Палица

Именно бизнесмену Игорю Коломойскому, находящемуся под грузом санкций США до недавнего времени принадлежал горнолыжный курорт Буковель, который стал особенно модным после смены президента в Украине.

Так, в январе 2022 года новогодние каникулы президент Владимир Зеленский проводил в Буковели, причем жил в одном отеле с тем самым Игорем Коломойским.

Отношения Коломойского и власти не так плохи, как думают?

С тех пор отношения с властью у бизнесмена испортились и в начале 2023 года у него даже проводились обыски по делу о хищениях на "Укрнафте". Но уже в июле его видели в своем отеле в Буковели.

Впрочем, судя по активности Игоря Палицы, можно предположить, что слухи об испорченных отношениях с властью у Игоря Коломойского, несколько преувеличены. Так, в Киеве фирма ПАО "Центрэлеватормлынбуд", которая также принадлежащая Оксане Палице, хочет застроить земельный участок в центре столицы, на котором расположен 150-летний дом сахарозаводчика Ивана Терещенко.

Выделение же 600 миллионов бюджетных гривен на строительство автодороги в интересах будущего бизнес-проекта Игоря Палицы напоминает строительство на Оболони (улица Северная) мощного автобана, по четыре полосы в каждую сторону. За 1,5 млрд грн из бюджета хотят построить дорогу, которая скорее выгодна застройщикам — бизнес-партнерам главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.