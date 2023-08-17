Дорога за 600 миллионов для нового курорта в Закарпатье: кто за этим стоит и какова роль Коломойского
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Сотни миллионов из бюджета потратят на то, чтобы бизнес-проекты окружения бизнесмена стали удобнее
Недавний скандал с многомиллионным тендером на ремонт дорог в Закарпатье оказался не просто еще одним "аукционом невиданной щедрости" со стороны государства. И дело даже не в том, что на капитальный ремонт сельской дороги хотят потратить почти 600 млн грн. Дело в бизнесе, которому государство почему-то хочет "помочь" миллионами гривен налогоплательщиков.
Дорога для курорта, но не того
Как гласят данные с сайта госзакупок Prozorro, предполагается капитальный ремонт 7,6 км автодороги от поселка городского типа Ясиня до села Черная Тиса. За эту работу подрядчику готовы заплатить до 595,7 млн грн.
В чем смысл подобного дорогостоящего ремонта понять сложно. Если предположить, что для удобства местных жителей, то следует отметить, что по официальным данным в Ясинях и Черной Тисе зарегистрированы 11 тысяч 292 человека. Получается около 50 тысяч гривен расходов на каждого.
Очевидно, что на подобные расходы служба местных автодорог в Закарпатской области пошли явно не ради жителей населенных пунктов, а скорее ради туристов, ведь оба населенных пункта являются частью туристической инфраструктуры Закарпатья.
Ясиня будучи в 3 раза больше Черной Тисы обладает несколько большим списком достопримечательностей и объектов туристической инфраструктуры. Например, в Черной Тисе всего одна гостиница – "Гуцульщина", а в Ясинях их более 10.
Ближайшие к Ясиням и Черной Тисе туристические места – водопад Труфанец или горнолыжный курорт Драгобрат находятся южнее поселка Ясиня, то есть чтобы попасть туда достаточно просто поездом приехать в поселок. Словом, вряд ли строительство дороги, ведущей в противоположную сторону от основных туристических достопримечательностей поможет развитию туризма в Закарпатье.
Но все же Черная Тиса одним преимуществом перед Ясинями – от нее ближе (14 км против 23 км) добираться до известного горнолыжного курорта Буковель. То есть можно предположить, что настоящей причиной капремонта автодороги длиной менее 8 км за 600 млн грн оказывается именно близость к курорту. Но не совсем.
В гости к Палице и Коломойскому
Как пишут "Наші гроші", такой интерес к Черной Тисе вызван не близостью к уже существующему горнолыжному курорту в Буковели, а тем, что на склонах гор села планируется построить новый курорт.
Действительно, еще в 2016-м году Закарпатская ОГА объявила о планах строительства нового крупнейшего (на 28 тысяч туристов одновременно) в Украине горнолыжного курорта "Свидовец". Такое название носит горный хребет, чей северный склон проходит как раз в районе поселков Ясиня и Черная Тиса.
Несмотря на войну, инициатор строительства данного курорта — ООО "Буковель", в конце 2022 года обратился к территориальным общинам в Ивано-Франковской и Закарпатской областям и предложил начать подготовку к строительству курортов – "Быстрица" и "Турбат".
Хотя экологи в лице эксперта ОО "Украинская природоохранная группа" Егора Гриника и предупреждали о последствиях для уникальной природы Карпат, не везде против этой идеи выступили местные власти.
Так, по словам президента Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты Андрея Левковича, в Ясинях и Черной Тисе к предложению ООО "Буковель"отнеслись с большим интересом.
Но что это за инвестор со столь амбициозными планами строительства курортов на десятки тысяч туристов одновременно?
По данным аналитической системы YouControl, ООО "Буковель" принадлежит Оксане и Захару Палице – бывшей жене и сыну Игоря Палицы, ближайшего бизнес-партнера Игоря Коломойского.
Именно бизнесмену Игорю Коломойскому, находящемуся под грузом санкций США до недавнего времени принадлежал горнолыжный курорт Буковель, который стал особенно модным после смены президента в Украине.
Так, в январе 2022 года новогодние каникулы президент Владимир Зеленский проводил в Буковели, причем жил в одном отеле с тем самым Игорем Коломойским.
Отношения Коломойского и власти не так плохи, как думают?
С тех пор отношения с властью у бизнесмена испортились и в начале 2023 года у него даже проводились обыски по делу о хищениях на "Укрнафте". Но уже в июле его видели в своем отеле в Буковели.
Впрочем, судя по активности Игоря Палицы, можно предположить, что слухи об испорченных отношениях с властью у Игоря Коломойского, несколько преувеличены. Так, в Киеве фирма ПАО "Центрэлеватормлынбуд", которая также принадлежащая Оксане Палице, хочет застроить земельный участок в центре столицы, на котором расположен 150-летний дом сахарозаводчика Ивана Терещенко.
Выделение же 600 миллионов бюджетных гривен на строительство автодороги в интересах будущего бизнес-проекта Игоря Палицы напоминает строительство на Оболони (улица Северная) мощного автобана, по четыре полосы в каждую сторону. За 1,5 млрд грн из бюджета хотят построить дорогу, которая скорее выгодна застройщикам — бизнес-партнерам главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.