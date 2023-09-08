Пошел по стопам Насирова: кто "тянет мазу" за Коломойского в СИЗО

Якобы смотрящий за родным для бизнесмена региона взял его под опеку в СИЗО

Арестованный по подозрению в мошенничестве и легализации более 0,5 млрд грн бизнесмен Игорь Коломойский со 2 сентября пребывает в СИЗО Службы безопасности Украины. При этом залог в 509 млн грн платить он отказался, так что сидеть за решеткой ему еще долго. Но о своей комфортной жизни в изоляторе он может не переживать, ведь его под опеку взял вор в законе Лаша Джачвлиани по прозвищу "Лаша Сван".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По мнению политика, у бизнесмена в СИЗО есть все – хорошая камера с едой и мобильник с интернетом.

Если это так, то Игорь Коломойский может пойти по стопам экс-главы Фискальной службы Украины Романа Насирова, который в 2017 году был задержан НАБУ и по решению суда провел в Лукьяновском СИЗО 11 дней с 6 по 17 марте и вышел под залог в 100 млн грн.

Тогда же экс-глава Госпенитенциарной службы Сергей Старенький разместил в соцсетях фото Насирова с криминальными смотрящими СИЗО – Альбертом Хусанулиным и Ромчиком Фискалом. Как утверждали СМИ, Роман Насиров якобы внес в так называемый воровской общак 50 тысяч долларов.

Роман Насиров в Лукьяновском СИЗО с авторитетами

Любопытно, что до своего задержания 27 декабря 2022 года, Лаша Сван и еще один вор в законе Сергей Олейник ("Умка"), являлись влиятельными криминальными авторитетами именно в Днепропетровской области и параллельно контролировали еще ряд регионов. То есть, интересы "авторитетов" распространялись на регион, который традиционно считался базовым для Игоря Коломойского, хотя в последнее время его бизнесы все чаще работают в более спокойных в военное время регионах.

Судя по тому, что Игорь Коломойский получил уже второе подозрение от правоохранителей — в завладении средствами более 9,2 млрд грн Приватбанка, и отказу платить залог, сидеть в СИЗО ему придется минимум два месяца, так что поддержка обитателей следственного изолятора ему будет явно не лишней.