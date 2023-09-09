Игорь Коломойский в покровителях не нуждается: в чем ошибся народный депутат, рассказывая о тюремных буднях бизнесмена

Следствие над бизнесменом продолжается

В пятницу, 8 сентября, стало известно о том, что находящемуся со 2 сентября под арестом бизнесмену Игорю Коломойскому якобы помогает в заключении вор в законе Лаша Джачвлиани по прозвищу "Лаша Сван". Ранее лидер криминальной среды был так называемым смотрящим как раз Днепропетровской областью.

Но по данным источников "Телеграфа" в правоохранительных и криминальных кругах, народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сообщивший об этом, перепутал. Опеку над бизнесменом криминальные лидеры могут взять разве что ментально.

"Лаша и задержанный с ним Умка (еще один вор в законе Сергей Олейник) до лета содержались в изоляторе временного содержания Национальной полиции Украины в одиночных камерах. Но потом у Джачвлиани ухудшилось здоровье и в июне его перевели в Лукьяновское СИЗО, также в одиночку. То есть оба они лишены связи с внешним миром и как-то помочь Коломойскому могут разве что ментально", — рассказал "Телеграфу" источник, знакомый с ситуацией.

В то же время Игорь Коломойский содержится в изоляторе временного содержания СБУ и потому никак с обоими "ворами" контактировать не может, другое дело если его переведут в Лукьяновское СИЗО или ИВС Нацполиции. Впрочем, это маловероятно, ведь в таком случае он уйдет из-под юрисдикции СБУ в Министерство юстиции, за которым числится "Лукьяновка", что как сообщал "Телеграф", невыгодно власти.