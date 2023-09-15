Залог для Коломойского может вырасти в разы: сумма колоссальная

Слушание о размере нового залога ожидается сегодня вечером

По третьему подозрению для Игоря Коломойского, которое ему вручили 15 сентября, прокуроры будут просить заключение под стражу с возможностью внесения залога в размере похищенных средств — 5,8 млрд гривен. Но залог по первому подозрению в 500 млн гривен олигарх до сих пор не внес.

Об этом со ссылкой на источники сообщил член наблюдательного совета ПАО "Украинская железная дорога" и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. На сегодняшний день Коломойский находится под стражей.

Лещенко отметил, что рассмотрение вопроса ожидается в сегодня вечером в Шевченковском суде Киева. Напомним, что третье подозрение Коломойский получил по делу "ПриватБанка" и залог 5,8 млрд гривен равен как раз той сумме, которую олигарх незаконно вывел со счетов банка.

Сейчас Игорь Коломойский находится в СИЗО, но может выйти под залог в 500 млн 960 тысяч гривен. Однако адвокаты сказали, что олигарх не намерен вносить залог.

Напомним, что первое подозрение Игорь Коломойский получил в начале сентября, после того как 2 числа к нему в дом с обысками пришли силовики. Его обвинили в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день суд взял олигарха под стражу с правом внесения залога в пол миллиарда гривен. Второе подозрение Коломойскому вручили 7 сентября по делу о завладении более 9,2 млрд гривен средств "ПриватБанка".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Игоря Коломойского могут отобрать телеканал "1+1". За права олигарха на телеканал сражается журналист Наталья Мосейчук и еще один человек.