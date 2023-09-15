Застава для Коломойського може зрости у рази: сума колосальна

Слухання про розмір нової застави очікується сьогодні ввечері

За третьою підозрою для Ігоря Коломойського, яку йому вручили 15 вересня, прокурори проситимуть взяття під варту з можливістю внесення застави у розмірі викрадених коштів – 5,8 млрд гривень. Але заставу за першою підозрою в 500 млн гривень олігарх досі не вніс.

Про це з посиланням на джерела повідомив член наглядової ради ПАТ "Українська залізниця" та радник голови Офісу президента Сергій Лещенко. На сьогоднішній день Коломойський перебуває під вартою.

Лещенко зазначив, що розгляд питання очікується сьогодні ввечері в Шевченківському суді Києва. Нагадаємо, що третю підозру Коломойський отримав у справі "ПриватБанку" і застава 5,8 млрд гривень дорівнює саме тій сумі, яку олігарх незаконно вивів з рахунків банку.

Наразі Ігор Коломойський перебуває у СІЗО, але може вийти під заставу у 500 млн 960 тисяч гривень. Проте адвокати сказали, що олігарх не має наміру вносити заставу.

Нагадаємо, що першу підозру Ігор Коломойський отримав на початку вересня, після того, як 2 числа до нього в будинок з обшуками прийшли силовики. Його звинуватили у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня суд узяв олігарха під варту із правом внесення застави у пів мільярда гривень. Другу підозру Коломойському вручили 7 вересня у справі про заволодіння понад 9,2 млрд гривень коштів "ПриватБанку".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ігоря Коломойського можуть відібрати телеканал "1+1". За права олігарха на телеканал бореться журналіст Наталія Мосейчук та ще одна людина.