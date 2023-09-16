Рахунок на мільярди: суд обрав нову суму застави для Коломойського (ексклюзивні фото та відео)

Суму застави збільшили у багато разів

Шевченківський суд Києва ухвалив рішення щодо олігарха Ігоря Коломойського, який отримав уже три підозри — для нього змінили запобіжний захід у частині застави, збільшивши її суму до 3,8 млрд грн.

Раніше суму застави було визначено на рівні всього 509 млн грн. Про нове рішення повідомляє кореспондент "Телеграфу" із зали суду.

Варто зауважити, що прокурори просили заставу у сумі, яка дорівнює розміру викрадених коштів, — 5,8 млрд грн. Суд задовольнив їхнє прохання лише частково.

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що Ігор Коломойський отримав свою першу підозру на початку вересня — тоді його звинуватили у легалізації майна, отриманого шляхом шахрайства. Тоді ж бізнесмена взяли під варту з правом виходу на свободу під заставу у сумі 500 млн та 960 тисяч гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

Як повідомляв "Телеграф", третю підозру Коломойському вручили 14 вересня у зв’язку з підробкою документів, заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах та розпорядженням майном, отриманим злочинним шляхом.