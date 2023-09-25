"Юра, а чо ти прийшов?": в мережі обурені появою Горбунова, який прийшов в суд до Коломойського

Ведучий готовий взяти на поруки бізнесмена, якого звинувачують у шахрайстві

Відомий телеведучий, актор Юрій Горбунов здивував громадськість, прийшовши на судове засідання щодо апеляції українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Шоумен, який нещодавно оскандалився проєктом зі зйомками серіалу "Інгулець" за 33 мільйони гривень під час війни, в компанії журналістки Наталії Мосійчук та колишнього міністра культури України Олександра Ткаченка з'явився на суді з метою підтримки опального бізнесмена, якого звинувачують у шахрайстві.

В коментарях до останнього посту телеведучого в Інстаграмі користувачі соцмережі пишуть обурливі слова. Українці звинуватили Горбунова в продажності.

Реакція українців на підтримку Юрія Горбунова щодо Ігоря Коломойського

"Юра, а чо ти прийшов до Коломойського в суд? Вимагати дати йому максимальний термін чи може відпустити на волю, бо він хороший??? Розкажи"

"Юра яка була ціль твого походу на суд Коломойського"

"Коломойського на поруки? Серйозно?"

"А скільки Бєня дає, щоб взяли його на поруки?"

"Як воно бути шісткою Бєні? Не соромно?"

"Як воно Коломойського захищати?"

Нагадаємо, що Ігор Коломойський отримав свою першу підозру на початку вересня — тоді його звинуватили у легалізації майна, отриманого шляхом шахрайства. Тоді ж бізнесмена взяли під варту із правом виходу на волю під заставу у сумі 500 млн та 960 тисяч гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку". Минулого тижня в Бюро економічної безпеки повідомили, що вручили третю підозру бізнесмену.

А ось скандальний Юрій Горбунов не вперше потрапляє в негарні ситуації. Після намірів зняти дороговартісний для воюючої України серіал за бюджетні кошти (ведучий вже відмовився від цієї ідеї, щоправда, після хвилі обурення українців), стало відомо про те, що шоумен неодноразово виїжджав за кордон під час війни. Наприклад, у перший місяць після повномасштабного вторгнення росії, коли вже існувала заборона на виїзд чоловіків через воєнний стан в країні.