"Каву пити йде": відео "Телеграфа" з Коломойським під конвоєм наробило шуму в мережі

Українці активно обговорюють відео "Телегрфу"

У Києві 25 вересня триває судове засідання щодо апеляції Ігоря Коломойського. Туди його доставили під конвоєм із СІЗО, де він утримувався під вартою.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зафільмував цей момент і його відео стало вірусним в українському сегменті інтернету. Воно розійшлося по різним Telegram-каналам і Українці зараз активно його обговорюють.

Так, наприклад, відомий український блогер та волонтер Ігор Лаченков (Ланчен пише), коментуючи відео, заявив, що бажає кожному олігарху, "які грабували країну роками та мають персональну відповідальність за купу проблем у нашому суспільстві", такої долі.

Відомий Telegram-канал "Джокер", який, за даними СБУ, може бути пов’язаний з кремлем, виявився небагатослівним:

Інші іронічно пригадали Коломойському його "крилату" фразу "Каву пити йдеш?"

Реакція пересічних українців:

Оригінал відео:

Детальніше про справу Коломойського ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Раніше ми повідомляли, що 16 вересня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід для Коломойського в частині застави, збільшивши його суму до 3,8 млрд грн. Раніше суму застави було визначено на рівні всього 509 млн грн.