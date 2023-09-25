Коломойський у суді щодо апеляції: "Чекаю справедливості" (відео)

На суд прийшли імениті знайомі олігарха

Сьогодні, 25 вересня, у Києві відбувається засідання з приводу апеляції Ігоря Коломойського, який отримав уже три підозри. На ньому судді розглянуть скаргу бізнесмена на обрання йому запобіжного заходу (раніше суд призначив йому утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн грн).

На засіданні, куди привезли Коломойського із СІЗО, побував і кореспондент "Телеграфа". Йому вдалося поспілкуватися з олігархом.

Так, на запитання Яна Доброносова, з приводу його очікувань від рішення суду, Коломойський заявив, що чекає на "справедливість". Він також підтвердив, що умови його утримання "нормальні", але йому забороняють бачитися із родичами.

Як передає кореспондент, на суд до Коломойського приїхали, зокрема, українська журналістка Наталія Мосійчук та ексміністр культури Олександр Ткаченко. Обидва вони пов’язані або були пов’язані з телеканалом 1+1, якого, до речі, може втратити бізнесмен. Перша, за чутками, вже зараз нібито може боротися за право керувати ним.

Так ось, вони, за словами адвоката, разом із Юрієм Горбуновим, Аллою Мазур та рабином Дніпропетровської області Шмуелем Камінецьким прийшли на суд, щоб подати клопотання про взяття Коломойського на поруки.

Після цього вже розпочалося саме судове засідання. На ньому Коломойському навіть дозволили покинути клітку і бути поряд із адвокатом.

А так Коломойського привезли на засідання суду:

Нагадаємо, що Ігор Коломойський отримав свою першу підозру на початку вересня — тоді його звинуватили у легалізації майна, отриманого шляхом шахрайства. Тоді ж бізнесмена взяли під варту із правом виходу на волю під заставу у сумі 500 млн та 960 тисяч гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

Детальніше про справу Коломойського ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Раніше ми повідомляли, що 16 вересня Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід для Коломойського в частині застави, збільшивши його суму до 3,8 млрд грн. Раніше суму застави було визначено на рівні всього 509 млн грн.