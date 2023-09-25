Коломойский в суде насчет апелляции: "Жду справедливости" (видео)

На суд пришли именитые знакомые олигарха

Сегодня, 25 сентября, в Киеве проходит заседание по поводу апелляции Игоря Коломойского, который получил уже три подозрения. На нем судьи рассмотрят жалобу бизнесмена на избрание ему меры пресечения (ранее суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн).

На заседании, куда привезли Коломойского из СИЗО, побывал и корреспондент "Телеграфа". Ему удалось пообщаться с олигархом.

Так, на вопрос Яна Доброносова, по поводу его ожиданий от решения суда, Коломойский заявил, что ждет "справедливости". Он также подтвердил, что условия его содержания "нормальные", но ему запрещают видеться с родственниками.

Как передает корреспондент, на суд к Коломойскому приехали, в частности, украинская журналистка Наталья Мосийчук и экс министр культуры Александр Ткаченко. Оба они связаны или были связаны с телеканалом 1+1, которого, к слову, может лишиться бизнесмен. Первая, по слухам, уже сейчас якобы может бороться за право управлять им.

Так вот, они, по словам адвоката, вместе с Юрием Горбуновым, Аллой Мазур и раввином Днепропетровской области Шмуэлем Каминецким пришли на суд, чтобы подать ходатайство взятии Коломойского на поруки.

После этого уже началось само судебное заседание. На нем Коломойскому даже разрешили покинуть клетку и быть рядом с адвокатом.

А так Коломойского привезли на заседание суда:

Напомним, что Игорь Коломойский получил свое первое подозрение в начале сентября, — тогда его обвинили в легализации имущества, полученного путем мошенничества. Тогда же бизнесмена взяли под стражу с правом выхода на свободу под залог в сумме 500 млн и 960 тысяч гривен. Второе подозрение Коломойский получил 7 сентября по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".

Детальнее о деле Коломойского вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ранее мы сообщали, что 16 сентября Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения для Коломойского в части залога, увеличив его сумму до 3,8 млрд грн. Ранее сумма залога была определена на уровне всего в 509 млн грн.