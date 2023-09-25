"Кофе пить идет": видео "Телеграфа" с Коломойским под конвоем наделало шуму в сети
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы активно обсуждают видео "Телегрфа"
В Киеве 25 сентября проходит судебное заседание по поводу апелляции Игоря Коломойского. Туда его доставили под конвоем из СИЗО, где он содержался под стражей.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов запечатлел этот момент и его видео стало вирусным в украинском сегменте интернета. Оно разошлось по разным Telegram-каналам и украинцы сейчас активно его обсуждают.
Так, например, известный украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков (Ланчен пише), комментируя видео, заявил, что желает каждому олигарху, "которые грабили страну годами и имеют персональную ответственность за кучу проблем в нашем обществе", такой участи.
Известный Telegram-канал" Джокер, который, по данным СБУ, может быть связан с кремлем, оказался немногословным:
Другие иронично припомнили Коломойскому его "крылатую" фразу "Кофе пить идешь?.
Реакция простых украинцев:
Оригинал видео:
Детальнее о деле Коломойского вы можете прочитать в материале "Телеграфа".
Ранее мы сообщали, что 16 сентября Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения для Коломойского в части залога, увеличив его сумму до 3,8 млрд грн. Ранее сумма залога была определена на уровне всего в 509 млн грн.