"Спасибо, что выбрал нас": Осадчая и Горбунов показали редкие фото 6-летнего сына

Звездные супруги поздравили старшего сына с днем рождения

Украинские телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые в День влюбленных сказали друг другу "люблю", поздравили своего старшего сына Ивана с днем рождения.

18 февраля мальчику исполнилось шесть лет. Звездные супруги очень редко радуют своих поклонников семейными снимками совместных детей, однако на этот раз телеведущие опубликовали в соцсети редкие фото с Иваном.

"Ивасик! Наш мальчик! С Днем рождения, наша гордость, наш взрослый Иван, тебе уже целых 6 лет, которые ты так ждал. Мы все больше видим в тебе себя. Неугомонность от меня и любовь к порядку от папы :) это самые наглядные из качеств :) а сколько еще разного, что мы замечаем ежеминутно. Спасибо наш мальчик, что выбрал нас", — написала Осадчая в Инстаграме.

"С Днем рождения мой мальчик! Мой первенец! Мой сын!! Мой Иван!! Наш Ивасик!!", — поздравил с днем рождения сына шоумен Юрий Горбунов.

Стоит добавить, что в этом году звездные супруги отпраздновали шестую годовщину брака. По этому поводу Екатерина Осадчая рассказала о главных качествах, которыми должны обладать муж и жена.