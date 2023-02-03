На шестую годовщину свадьбы Катя Осадчая рассказала, что главное в браке
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Под сообщением уже собралось несколько сотен комментариев от восторженных поклонников
Одна из самых узнаваемых пар украинского шоу-биза — Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов — сегодня отмечают 6-ю годовщину свадьбы. Эту дату называют "Чугунной свадьбой".
По этому поводу известная телеведущая разместила в своем инстаграме небольшую благодарность супругу, а также рассказала о главных качествах, которыми должны обладать супруги. Так, звезда пишет: "Юра, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель. Сложные времена, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное — слышать друг друга, понимать, уступать…. именно так бабушка с дедом пережили вместе войну. Люблю тебя".
В комментариях Горбунов отписал: "Люблю тебя, Катя!! Ты самая лучшая в мире!!". При этом на его странице никаких сообщений или упоминаний о праздничной дате супругов нет.
В целом же под постом собралось уже несколько сотен комментариев от поклонников пары. Фанаты звездных супругов пишут:
- Великолепная украинская семья!
- Поздравляю, вы хорошая семья! Всех вам благ!
- Счастливых лет супружеской жизни! вы очень хорошая пара) Помню еще когда-то на голос страны как вы были беременны во второй раз, но еще никто не знал точно ли это, а также кто же ваш избранник) я думала было бы круто если бы это был Юрий и потом оказалось, что это именно так
- Вы молодцы оба.так держать
- Поздравляю вас! Счастливой жизни под Мирным небом Украины!
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