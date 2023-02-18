"Дякуємо, що вибрав нас": Осадча і Горбунов показали рідкісні фото 6-річного сина
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1424
Зіркове подружжя привітало старшого сина з днем народження
Українські телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов, які в День закоханих сказали один одному "кохаю", привітали свого старшого сина Івана з днем народження.
18 лютого хлопчику виповнилось шість років. Зіркове подружжя дуже рідко ощасливлює своїх шанувальників сімейними знімками спільних дітей, однак цього разу телеведучі опублікували в соцмережі рідкісні фото з Іваном.
"Івасик! Наш хлопчик! З Днем народження, наша гордість, наш дорослий Іван, тобі вже цілих 6 років, які ти так чекав. Ми все більше бачимо в тобі себе. Невгамовність від мене і любов до порядку від тата :) це найнаочніші з рис :) а скільки ще різного, що ми помічаємо щохвилини. Дякуємо наш хлопчик, що вибрав нас", — написала Осадча в Інстаграмі.
"З Днем народження мій хлопчик! Мій первісток! Мій син!! Мій Іван!! Наш Івасик!!", — привітав з днем народження сина шоумен Юрій Горбунов.
Варто додати, що цього року зіркове подружжя відсвяткувало шосту річницю шлюбу. З цього приводу Катерина Осадча розповіла про головні якості, якими повинні володіти чоловік і дружина.