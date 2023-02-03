На шосту річницю весілля Катя Осадча розповіла, що головне у шлюбі

Під дописом уже зібралося кілька сотень коментарів від захоплених шанувальників

Одна із найбільш впізнаваних пар українського шоубізу — Катерина Осадча та Юрій Горбунов — сьогодні відзначають 6-ту річницю весілля. Цю дату називають "Чавунним весіллям".

З цього приводу відома телеведуча розмістила у своєму інстаграмі невеличкий пост-подяку чоловікові, у якому також розповіла про головні якості, якими повинне володіти подружжя. Так, зірка пише: "Юрко, дякую за терпіння і мудрість, за любов і за каву в ліжко. Складні часи, але переживемо все разом. Будемо розповідати онукам на їх весіллях, що головне — чути одне одного, розуміти, поступатися…. саме так бабця з дідом пережили разом війну. Люблю тебе".

У коментарях Горбунов відписав: "Люблю тебе, Катруся!! Ти найкраща в світі!!". При цьому на його сторінці жодних дописів або згадок щодо святкової дати подружжя немає.

Загалом під дописом зібралося уже кілька сотень коментарів від шанувальників пари. Фанати зіркового подружжя пишуть:

Чудова українська родина!

Вітаю, ви гарна сім'я! Всіх вам благ!

Щасливих років подружнього життя! ви дуже гарна пара) Пам'ятаю ще колись на голос країни як ви були вагітні вдруге, але ще ніхто не знав чи це точно, а також хто ж саме ваш обранець) я думала було б круто як би це був Юрій і потім виявилось, що це саме так

Ви молодці обоє.так тримати

Вітаю вас! Щасливого життя під Мирним небом України!

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