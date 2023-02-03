На шосту річницю весілля Катя Осадча розповіла, що головне у шлюбі
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Під дописом уже зібралося кілька сотень коментарів від захоплених шанувальників
Одна із найбільш впізнаваних пар українського шоубізу — Катерина Осадча та Юрій Горбунов — сьогодні відзначають 6-ту річницю весілля. Цю дату називають "Чавунним весіллям".
З цього приводу відома телеведуча розмістила у своєму інстаграмі невеличкий пост-подяку чоловікові, у якому також розповіла про головні якості, якими повинне володіти подружжя. Так, зірка пише: "Юрко, дякую за терпіння і мудрість, за любов і за каву в ліжко. Складні часи, але переживемо все разом. Будемо розповідати онукам на їх весіллях, що головне — чути одне одного, розуміти, поступатися…. саме так бабця з дідом пережили разом війну. Люблю тебе".
У коментарях Горбунов відписав: "Люблю тебе, Катруся!! Ти найкраща в світі!!". При цьому на його сторінці жодних дописів або згадок щодо святкової дати подружжя немає.
Загалом під дописом зібралося уже кілька сотень коментарів від шанувальників пари. Фанати зіркового подружжя пишуть:
- Чудова українська родина!
- Вітаю, ви гарна сім'я! Всіх вам благ!
- Щасливих років подружнього життя! ви дуже гарна пара) Пам'ятаю ще колись на голос країни як ви були вагітні вдруге, але ще ніхто не знав чи це точно, а також хто ж саме ваш обранець) я думала було б круто як би це був Юрій і потім виявилось, що це саме так
- Ви молодці обоє.так тримати
- Вітаю вас! Щасливого життя під Мирним небом України!
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