Що подарувати дівчині на День Святого Валентина: 20 кращих ідей "не за всі гроші"

День святого Валентина — це особливий привід показати любов і вдячність найважливішій людині у вашому житті

Не за горами улюблене свято мільйонів дівчат — День закоханих. Щороку напередодні 14 лютого хлопці та чоловіки хапаються за голову і мчать по магазинах шукати щось для своєї коханої. Закінчуються такі побігеньки по-різному: хтось бере усе, що попадається під руку, а хтось вирішує, що найкращий подарунок — він сам і просто замовляє столик на двох у ресторані чи кафе і купує квіти (або готує романтичну вечерю удома).

Якщо ви дуже хочете здивувати свою дівчину, але не знаєте, чим саме, бо ваш бюджет досить таки обмежений, ми допоможемо. У цій добірці "Телеграф" зібрав топ-20 ідей недорогих подарунків коханій на День Святого Валентина. Пройдіться по списку й ви обов’язково знайдете щось слушне. Або ж принаймні надихнетеся на особливий презент саме для вашої половинки.

Ідеї подарунків для дівчини на 14 лютого

Парфуми або туалетна вода чи парфумований спрей для тіла. Набір для малювання, вишивання, плетіння, ліплення горщиків, створення оригамі тощо (відповідно до її хобі). Милі капці або халат, м’яка піжама. Їстівний букет зі смаколиків. Прикраси — ланцюжок, браслет, каблучка, сережки, підвіска тощо. Це не обов’язково має бути щось коштовне і дуже дороге — ви можете вибрати красиві та недорогі прикраси зі срібла чи навіть звичайну, але якісну (!) біжутерію за невеликі гроші. Декоративна аромасвічка або набір пахучих свічок, свічка з особливим прихованим написом всередині. Її портрет у стилі поп-арт або картини по номерах чи звичайну картину з її найкращим фото (або вашим спільним фото). М’яка іграшка. Цікава книжка або ціла серія книг (якщо вона любить читати). Чохол для телефону, попсокет або підставка для смартфона. Квитки на концерт улюблених виконавців. Солодощі. Скринька для прикрас. Сертифікат на відвідування салону краси, сеансу масажу, спа-салону або просто магазину, від якого вона у захваті (це на той випадок, якщо ви не дуже в курсі, що саме їй сподобається). Кінна прогулянка — це дуже романтично і корисно для здоров’я, причому не тільки фізичного, а й ментального. Якщо вона раптом не захоче їздити верхи, можна просто провести цей час разом із конями — це буде дійсно цікаво (тільки не забудьте прихопити з собою яблучка або моркву). Набір смачних чаїв разом із чашкою, блюдцем та ложечкою. Домашній улюбленець. Зауважте, що це дуже серйозний подарунок, адже тварина — не іграшка, її не можна просто взяти і відкласти в сторону, коли набридне гратися! Подібний подарунок має бути заздалегідь узгодженим. Даруйте котика, песика, шиншилу, білку дегу, папужку, черепашку, хом’яка, морську свинку або кролика лише якщо впевнені, що ваша дівчина мріє про таку тваринку і готова за нею доглядати як слід. Краще, звісно ж, у такому випадку подарувати не тільки тваринку, а й все необхідне для неї — корм, іграшки, засоби для догляду, клітку (якщо потрібна) або переноску тощо. Підписку на стрімінговий сервіс на кшталт Megogo, Netflix, Amazon Prime тощо. Симпатичний світильник на акумуляторі чи батарейках. Рукавички або модний шалик.

Раніше ми розповідали, що можна подарувати коханому хлопцю або чоловіку на День закоханих. "Телеграф" створив добірку ідей для створення милих презентів своїми руками.