Від ситцевої до платинової: як називаються річниці весілля по роках

Зеленим весіллям називають перший день весілля, а червоним — 100-річний шлюб

Свою любов потрібно доводити щодня, але річниця весілля — один з найромантичніших моментів, коли можна згадати про свої почуття, що колись з’єднали серця двох закоханих.

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, як називаються річниці подружнього життя від 1 до 100 років.

Назви всіх річниць весіль

0 річниця весілля — Зелене весілля

1 річниця весілля — Ситцеве весілля

2 річниця весілля — Паперове весілля

3 річниця весілля — Шкіряне весілля

4 річниця весілля — Льняне весілля

5 річниця весілля — Дерев’яне весілля

Подарунки на дерев’яне весілля можуть бути недорогі

6 річниця весілля — Чавунне весілля

6,5 річниця весілля — Цинкове весілля

7 річниця весілля — Мідне весілля (або вовняне весілля)

8 річниця весілля — Жерстяне весілля

9 річниця весілля — Фаянсове весілля

10 річниця весілля — Рожеве весілля (або олов’яне весілля)

11 річниця весілля — Сталеве весілля

12-12,5 річниця весілля — Нікелеве весілля

13 річниця весілля — Конвалієве весілля

14 річниця весілля — Агатове весілля

15 річниця весілля — Скляне весілля

16 річниця весілля — не відзначається

17 річниця весілля — не відзначається

18 річниця весілля — Бірюзове весілля

19 річниця весілля — не відзначається

20 річниця весілля — Фарфорове весілля

21 річниця весілля — Опалове весілля

22 річниця весілля — Бронзове весілля

23 річниця весілля — Берилове весілля

24-та річниця весілля — Атласне весілля

25 річниця весілля — Срібне весілля

26 річниця весілля — Нефритове весілля

27 річниця весілля — Весілля червоного дерева

28 річниця весілля — не відзначається

29 річниця весілля — Оксамитове весілля

30 річниця весілля — Перлове весілля

Перли є символом чистоти і бездоганності відносин подружжя

Читайте також: Категорія Привітання Привітання з 30-ю річницею весілля: красиві картинки і листівки На річницю 30 років спільного життя в шлюбі, що називають "перлинною", чоловік має подарувати дружині намисто з перлин.

31 річниця весілля — Смагляве весілля

32 і 33 річниці весілля — не відзначається

34 річниця весілля — Янтарне весілля

35 річниця весілля — Коралове весілля (полотняне весілля)

36 річниця весілля — не відзначається

37 річниця весілля — Муслінове весілля

37,5 річниця весілля — Алюмінієвий ювілей

38 річниця весілля — Ртутне весілля

39 річниця весілля — Крепове весілля

40 річниця весілля — Рубінове весілля

41-43 річниці весіль — не відзначається

44 річниця весілля — Топазове весілля

Прикраси з цим каменем будуть прекрасним подарунком.

45 річниця весілля — Сапфірове (Червоне) весілля.

46 річниця весілля — Лавандове весілля

47 річниця весілля — Кашемірове весілля

48 річниця весілля — Аметистове весілля

49 річниця весілля — Кедрове весілля

50 річниця весілля — Золоте весілля

51-54 річниці весілля — не відзначається

55 річниця весілля — Смарагдове весілля

Читайте також: Категорія Привітання З річницею весілля! Красиві привітання своїми словами, вірші і листівки Душевні побажання з річницею подружнього життя стануть для подружжя одним з яскравих вражень

56-59 річниці весілля — не відзначається

60 річниця весілля — Діамантове (платинове) весілля

61-64 річниці весілля — не відзначається

65 річниця весілля — Залізне весілля

66-67 річниці весілля — не відзначається

67,5 річниця весілля — Кам’яне весілля

68-69 річниці весілля — не відзначається

70 річниця весілля — Благодатне (вдячне) весілля

75 річниця весілля — Коронне весілля

80 річниця весілля — Дубове весілля

100 річниця весілля — Червоне (платинове) весілля

Раніше "Телеграф" склав добірку красивих привітань з весіллям в прозі, а також приготував кілька красивих вітальних листівок.