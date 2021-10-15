Від ситцевої до платинової: як називаються річниці весілля по роках
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Зеленим весіллям називають перший день весілля, а червоним — 100-річний шлюб
Свою любов потрібно доводити щодня, але річниця весілля — один з найромантичніших моментів, коли можна згадати про свої почуття, що колись з’єднали серця двох закоханих.
У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, як називаються річниці подружнього життя від 1 до 100 років.
Назви всіх річниць весіль
0 річниця весілля — Зелене весілля
1 річниця весілля — Ситцеве весілля
2 річниця весілля — Паперове весілля
3 річниця весілля — Шкіряне весілля
4 річниця весілля — Льняне весілля
5 річниця весілля — Дерев’яне весілля
6 річниця весілля — Чавунне весілля
6,5 річниця весілля — Цинкове весілля
7 річниця весілля — Мідне весілля (або вовняне весілля)
8 річниця весілля — Жерстяне весілля
9 річниця весілля — Фаянсове весілля
10 річниця весілля — Рожеве весілля (або олов’яне весілля)
11 річниця весілля — Сталеве весілля
12-12,5 річниця весілля — Нікелеве весілля
13 річниця весілля — Конвалієве весілля
14 річниця весілля — Агатове весілля
15 річниця весілля — Скляне весілля
16 річниця весілля — не відзначається
17 річниця весілля — не відзначається
18 річниця весілля — Бірюзове весілля
19 річниця весілля — не відзначається
20 річниця весілля — Фарфорове весілля
21 річниця весілля — Опалове весілля
22 річниця весілля — Бронзове весілля
23 річниця весілля — Берилове весілля
24-та річниця весілля — Атласне весілля
25 річниця весілля — Срібне весілля
26 річниця весілля — Нефритове весілля
27 річниця весілля — Весілля червоного дерева
28 річниця весілля — не відзначається
29 річниця весілля — Оксамитове весілля
30 річниця весілля — Перлове весілля
31 річниця весілля — Смагляве весілля
32 і 33 річниці весілля — не відзначається
34 річниця весілля — Янтарне весілля
35 річниця весілля — Коралове весілля (полотняне весілля)
36 річниця весілля — не відзначається
37 річниця весілля — Муслінове весілля
37,5 річниця весілля — Алюмінієвий ювілей
38 річниця весілля — Ртутне весілля
39 річниця весілля — Крепове весілля
40 річниця весілля — Рубінове весілля
41-43 річниці весіль — не відзначається
44 річниця весілля — Топазове весілля
45 річниця весілля — Сапфірове (Червоне) весілля.
46 річниця весілля — Лавандове весілля
47 річниця весілля — Кашемірове весілля
48 річниця весілля — Аметистове весілля
49 річниця весілля — Кедрове весілля
50 річниця весілля — Золоте весілля
51-54 річниці весілля — не відзначається
55 річниця весілля — Смарагдове весілля
56-59 річниці весілля — не відзначається
60 річниця весілля — Діамантове (платинове) весілля
61-64 річниці весілля — не відзначається
65 річниця весілля — Залізне весілля
66-67 річниці весілля — не відзначається
67,5 річниця весілля — Кам’яне весілля
68-69 річниці весілля — не відзначається
70 річниця весілля — Благодатне (вдячне) весілля
75 річниця весілля — Коронне весілля
80 річниця весілля — Дубове весілля
100 річниця весілля — Червоне (платинове) весілля
Раніше "Телеграф" склав добірку красивих привітань з весіллям в прозі, а також приготував кілька красивих вітальних листівок.
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