Поздоровлення з 30-ю річницею весілля: красиві картинки і листівки

30 років спільного життя в шлюбі заведено називати "перлинним" весіллям.

Весілля — це одна з найважливіших подій в житті кожного. Через багато років подружжя з трепетом згадує той день, коли вони вступили в законний шлюб і поєднали свої долі.

Кожна річниця весілля має свою назву, яка символізує відносини в парі. Наприклад, перша річниця — ситцева, оскільки пара ще не зовсім міцна, 10 років — олов’яна, адже подружжя вже стало набагато ближче і міцніше, 25 — срібна. А ось 30 річну річницю називають — перлинною.

Подружнє життя, що триває вже 30 років, схоже на перли, адже за ці роки відносини в парі "дозріли" так само як і дозрівають перли в водних глибинах.

"Телеграф" приготував гарні привітання в картинках і листівках зі святом:

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

Привітання з 30-тою річницею весілля

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