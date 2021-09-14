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Поздоровлення з 30-ю річницею весілля: красиві картинки і листівки

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Перлинне весілля Новина оновлена 14 вересня 2021, 14:50
Перлинне весілля

30 років спільного життя в шлюбі заведено називати "перлинним" весіллям.

Весілля — це одна з найважливіших подій в житті кожного. Через багато років подружжя з трепетом згадує той день, коли вони вступили в законний шлюб і поєднали свої долі.

Кожна річниця весілля має свою назву, яка символізує відносини в парі. Наприклад, перша річниця — ситцева, оскільки пара ще не зовсім міцна, 10 років — олов’яна, адже подружжя вже стало набагато ближче і міцніше, 25 — срібна. А ось 30 річну річницю називають — перлинною.

Подружнє життя, що триває вже 30 років, схоже на перли, адже за ці роки відносини в парі "дозріли" так само як і дозрівають перли в водних глибинах.

"Телеграф" приготував гарні привітання в картинках і листівках зі святом:

Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля
Привітання з 30-тою річницею весілля

Якщо ви тільки мрієте про заміжжя та відзначення перлинне весілля, то "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з рекомендаціями астрологів, які назвали трьох представників Знаків Зодіаку, які можуть стати ідеальними чоловіками.

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