Укр

Поздравления с 30-летней годовщиной свадьбы: красивые картинки и открытки

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Жемчужная свадьба Новость обновлена 14 сентября 2021, 14:50
Жемчужная свадьба

30 лет совместной жизни в браке принято называть "жемчужной" свадьбой.

Свадьба — это один из самых важных событий в жизни каждого. Спустя много лет супруги с трепетом вспоминают тот день, когда они вступили в законный брак и соединили свои судьбы.

Каждая годовщина свадьбы имеет свое название, которое символизирует отношения в паре. К примеру, первая — ситцевая, так как еще не совсем прочная, 10 лет — оловянная, ведь супруги уже стали намного ближе и крепче, 25 — серебряная. А вот 30 летнюю годовщину называют — жемчужной.

Супружеская жизнь, продлившаяся уже 30 лет, похожа на жемчуг, ведь за эти года отношения в паре "созрели" так же, как и созревает жемчуг в водных глубинах.

"Телеграф" приготовил красивые поздравления в картинках и открытках с праздником:

Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы
Открытки с 30-летием свадьбы

Если вы только мечтаете о замужестве и праздновании жемчужной свадьбы, то "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с рекомендациями астрологов, которые назвали троих представителей Знаков Зодиака, которые могут стать идеальными мужьями.

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Политика
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Преследователь по ночам заглядывал в окна
Мама девушки, которую преследовал взрослый сосед: "После вмешательства СМИ он даже со своего двора не выходит"
Дата публикации
Категория
Перепись
Власть решила пересчитать украинцев: как это будет и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Руслана и Валерий Харчишин
Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться