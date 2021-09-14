Поздравления с 30-летней годовщиной свадьбы: красивые картинки и открытки

30 лет совместной жизни в браке принято называть "жемчужной" свадьбой.

Свадьба — это один из самых важных событий в жизни каждого. Спустя много лет супруги с трепетом вспоминают тот день, когда они вступили в законный брак и соединили свои судьбы.

Каждая годовщина свадьбы имеет свое название, которое символизирует отношения в паре. К примеру, первая — ситцевая, так как еще не совсем прочная, 10 лет — оловянная, ведь супруги уже стали намного ближе и крепче, 25 — серебряная. А вот 30 летнюю годовщину называют — жемчужной.

Супружеская жизнь, продлившаяся уже 30 лет, похожа на жемчуг, ведь за эти года отношения в паре "созрели" так же, как и созревает жемчуг в водных глубинах.

"Телеграф" приготовил красивые поздравления в картинках и открытках с праздником:

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

Открытки с 30-летием свадьбы

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