Укр

Лучшие семьянины: астрологи рассказали, за мужчин каких знаков Зодиака выходить замуж

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
35
Влюбленная пара Новость обновлена 12 сентября 2021, 12:56
Влюбленная пара

Эти знаки Зодиака сделают женщин очень счастливыми

Ну кто из девушек не мечтает выйти замуж счастливо и один раз на всю жизнь? Нужно, чтобы любимый человек был и заботлив, и предан, и отзывчив, и всегда был опорой для своей супруги. Читайте в материале "Телеграфа", кому больше всего повезет этой осенью.

Астрологи назвали три представителя, которые ближе всего к образу идеального мужа.

Дева

Девы в браке отдают всего себя, ведь такой человек выбрал вас, чтобы служить вам. Представители этого знака Зодиака прекрасно обеспечивают семью и будут верными. Если жена будет к нему внимательна и дружелюбна, Дева становится прекрасным семьянином.

Козерог

Если мужчина-Козерог позвал любимую замуж, он всегда будет хранить верность и вряд ли расстанется — у него сильная тяга к дому, семье, стабильности. Обаяние и свежесть эти мужчины сохраняют до глубокой старости. Так что вам никогда не будет стыдно выйти с любимым человеком в мир.

Лев

Лев в ярости, когда посягают на его территорию, но в браке с любимой женщиной мужчина данного знака Зодиака спокойный и добрый. Их управляющая планета в астрологии — Солнце, которое дает им энергию, силу и здоровье. Их способ действия: давать потомство, богатство, счастье и развитие.

Ранее "Телеграф" писал, кто из знаков Зодиака самый упрямый по жизни.

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Киев
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Категория
Украина хочет провести Олимпийские игры
Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр: что ответили в МОК
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Олег Верняев
"Сюсюканья не будет": гимнаст Верняев угрожает сменить гражданство
Дата публикации
Категория
Пропагандистский молитвослов УПЦ МП
"Православный талибан": в церквях УПЦ МП продают книги с молитвами "за Россию" — фотофакт