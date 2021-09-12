Лучшие семьянины: астрологи рассказали, за мужчин каких знаков Зодиака выходить замуж
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Эти знаки Зодиака сделают женщин очень счастливыми
Ну кто из девушек не мечтает выйти замуж счастливо и один раз на всю жизнь? Нужно, чтобы любимый человек был и заботлив, и предан, и отзывчив, и всегда был опорой для своей супруги. Читайте в материале "Телеграфа", кому больше всего повезет этой осенью.
Астрологи назвали три представителя, которые ближе всего к образу идеального мужа.
Дева
Девы в браке отдают всего себя, ведь такой человек выбрал вас, чтобы служить вам. Представители этого знака Зодиака прекрасно обеспечивают семью и будут верными. Если жена будет к нему внимательна и дружелюбна, Дева становится прекрасным семьянином.
Козерог
Если мужчина-Козерог позвал любимую замуж, он всегда будет хранить верность и вряд ли расстанется — у него сильная тяга к дому, семье, стабильности. Обаяние и свежесть эти мужчины сохраняют до глубокой старости. Так что вам никогда не будет стыдно выйти с любимым человеком в мир.
Лев
Лев в ярости, когда посягают на его территорию, но в браке с любимой женщиной мужчина данного знака Зодиака спокойный и добрый. Их управляющая планета в астрологии — Солнце, которое дает им энергию, силу и здоровье. Их способ действия: давать потомство, богатство, счастье и развитие.
Ранее "Телеграф" писал, кто из знаков Зодиака самый упрямый по жизни.
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