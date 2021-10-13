Ніжні привітання з 15 річницею весілля у віршах, прозі і листівках

Давньою традицією на кришталеве весілля вважалося розбити старі дзеркала.

Річниця весілля, яка настає через 15 років шлюбу, має назву Кришталева або Скляна. За 15 років спільного життя подружжя вже зуміло вибудувати свої відносини, у них немає таємниць і секретів один від одного, вони "чисті й прозорі" один перед одним.

Однак, як і будь-яке скло або кришталь, відносини залишаються крихкими і "розбити" їх можна дуже легко. Тому чоловікові і дружині необхідно цінувати і берегти один одного і свої відносини, і робити все можливе, щоб зміцнити свій союз.

Що можна подарувати на кришталеве (скляне) весілля

Подарунки на 15-ту річницю повинні бути символічними, тобто виконані з кришталю або зі скла. Це можуть бути різні сувеніри зі скла або скляний або кришталевий посуд, келихи, фужери. Також це може бути прикраса з кришталю, люстра з міцними кристалами кришталю, парфуми в оригінальному пакуванні.

Чоловікові можна подарувати красиву попільничку, якщо він курить, картинку під склом або пляшку з корабликом або машинкою всередині.

Привітання з 15 річницею весілля

Привітання з річницею весілля 15 років

Келих кришталевий в цей день

Сяє райдужно і з блиском!

Такий сьогодні ювілей,

А ви давно разом щасливі!

Хоч і чимало років минуло,

Любовʼю дихає ваш союз…

І всім заздрісникам на зло

Нехай триває століття сімейних уз!

Привітання з річницею весілля 15 років

Вітаю вас із кришталевим весіллям і від душі бажаю берегти кришталь своєю прозорою, чистою, світлою, дорогоцінної любові, берегти один одного від будь-яких негараздів, печалей, бід і прикрощів. Вашому шлюбу сьогодні 15 років, і я хочу побажати вам ніжних почуттів, юних метань, добрих надій і знову тієї самої закоханості, як і 15 років тому. Живіть щасливо, мирно, багато і будьте здорові.

Привітання з річницею весілля 15 років

Кришталь прозорий, як сльоза.

Міцніше буде він скла.

Нехай вдалим буде життя,

У вас відтепер і завжди.

Ви охороняйте свій затишок,

Не сваріться ніколи.

Нехай птаха щастя вам співає.

Покине будинок біда.

Ми вас привітаємо від душі.

Ви такі сьогодні гарні!

Привітання з річницею весілля 15 років

Вітаю найпрекраснішу і щасливу пару з 15-річчям спільного життя. З кришталевим весіллям вас, дорогі. Нехай ваш будинок обходять невдачі і біди, нехай в ньому панують щире щастя і любов. Бажаю вам спільних перемог в будь-яких справах, скрізь і в усьому. Будьте завжди один одним улюблені, здоров’я і блага вашій родині, мирного неба, добробуту і удачі.

Привітання з річницею весілля 15 років

Вас з річницею вітаємо,

Пʼятнадцять років вже ви разом,

Нехай почуття ваші не згасають,

І буде ваше життя, як пісня,

Нехай вас закрутить море щастя,

Кришталь вам найчистіший даруємо,

Один одного міцніше ви любіть,

Добра бажаємо вашій парі!

Привітання з річницею весілля 15 років

Дзвенить променистий кришталь,

Іскриться шампанського світло,

Звичайно, вам зовсім не шкода

Пʼятнадцяти прожитих років!

Кришталь неостиглої любові

Несіть і далі з собою,

А я побажаю поки,

Щоб щастя не дало раптом збій.

Привітання з річницею весілля 15 років

Вітаю вас із кришталевим весіллям, з 15-річчям подружнього життя! Бажаю, щоб кришталева ваша сімейна чаша завжди була сповнена чудесних спогадів, радісних подій, чарівних миттєвостей, феєричних свят, фантастичних ідей. Бажаю чоловікові залишатися відважним героєм з кришталевим мечем, який здатний робити великі подвиги, а дружині бути чарівною дамою свого героя, ніжки якої приміряють дорогі кришталеві черевички. Бережіть один одного і плекайте свою кришталеву любов.

Привітання з річницею весілля 15 років

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