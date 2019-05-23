Нежные поздравления с 15 годовщиной свадьбы на 23 мая в стихах, прозе и открытках

Годы со дня свадьбы пролетели незаметно – и вот уже пятнадцатилетняя: стеклянная или хрустальная годовщина на носу.

Хрустальная свадьба наступает на 15 год жизни в браке. Это – настоящий юбилей, и называется он красиво – хрустальная свадьба. Еще её называют стеклянной, и эта годовщина свадьбы действительно напоминает стекло или хрусталь. Он звонкий, прозрачный и чистый – такие же отношения уже наладились в совместной жизни, стали чистыми и прозрачными, без тайн и загадок. Но хрусталь еще и хрупкий, его так просто разбить неловким или неосторожным движением.

Приглашенными гостями на хрустальной свадьбе должны стать родственники и близкие друзья супругов. Подарки на данную годовщину должны быть выполнены из хрусталя или из стекла. Это могут быть различные сувениры из стекла или стеклянная посуда. По традиции на хрустальную свадьбу на столе обязательно должно быть как можно больше стеклянной и хрустальной посуды, особенно это касается хрустальных фужеров.

Вручив свои подарки, гости поднимают хрустальные фужеры, а также говорят красивые тосты и желают супругам жить в благополучии и счастье.

Поздравления

Хрустальным стал сосуд священный,

15 лет уже семье,

Вас поздравляю с датой славной,

Любви — и мужу, и жене.

Пусть блеск в глазах всегда мерцает,

Пусть не утихнет ваша страсть,

Пускай союз лишь процветает,

Достаток будет пусть у вас.

Беречь желаю нежно чувства,

Обиды в дом ваш не пускать,

Пускай всегда комфортно будет

Вам вместе даже помолчать.

Поздравляю вас с хрустальной свадьбой и от души желаю беречь хрусталь своей прозрачной, чистой, светлой, драгоценной любви, беречь друг друга от любых невзгод, печалей, бед и огорчений. Вашему браку сегодня 15 лет, и я хочу пожелать вам нежных чувств, юных метаний, добрых надежд и снова той самой влюблённости, как и 15 лет назад. Живите счастливо, мирно, богато и будьте здоровы.

Хрусталь — бесценен, хрупок и красив.

Любовь — ценнее, хрупче и прекрасней.

Вы прожили, согласье сохранив,

Пятнадцать лет в любви и тихом счастье.

Я вам желаю в быстром беге дней —

Не побоюсь красивой этой фразы —

Сиять любовью с солнцем наравне,

Ведь и хрусталь сияет, как алмазы!

Поздравляю самую прекрасную и счастливую пару с 15-летием совместной жизни. С хрустальной свадьбой вас, дорогие. Пусть ваш дом обходят неудачи и беды, пусть в нём царят искреннее счастье и любовь. Желаю вам совместных побед в любых делах, везде и во всем. Будьте всегда друг другом любимы, здоровья и блага вашей семье, мирного неба, благосостояния и удачи.

Не верится — прошло пятнадцать лет!

Они безумно быстро проскочили!

Желаю вам и дальше жить бед,

Чтобы всегда друг друга вы любили!

Вам пожелаю я и нежности, и страсти,

Чтоб чувства только крепли, словно сталь!

Ну и, конечно, человеческого счастья,

И чтобы прочным оказался ваш хрусталь!

Нежно льется перезвон бокалов,

Нежностью наполнен каждый взгляд.

Нежно "да" любимому сказала

Лет пятнадцать ты тому назад.

Нес он твою нежность эти годы,

Бережно и трепетно храня,

Вылетев сегодня на свободу,

Нежность свадьбою звенит из хрусталя.

И пускай же перезвон веселый

Взбудоражит ваши чувства вновь!

И на жизненном этапе новом

Загремит раскатами любовь!

Поздравляем вас с хрустальной свадьбой! Пусть ваши отношения будут такими же чистыми, прозрачными, звонкими, удивительными, как хрусталь. Желаем мира, процветания, удачи вашей семье. Пусть дом ваш будет полон счастья, улыбок и тепла.

Хрустальной свадьбы дата —

Семейный юбилей!

Пятнадцать лет женаты,

А любите — сильней!

Глаза горят влюблено,

Сияет светом дом!

За вас, молодожены,

Шампанское мы пьем.

Вы счастьем и любовью

Согрели целый мир!

Желаем вам здоровья.

Пусть будет нынче пир!

Дорогие молодожены! Не стесняюсь говорить вам эти слова, потому что 15 лет семейной жизни сделали вас ещё счастливей и моложе. Вы — пример любви и взаимоуважения, воспитания умных, чутких, добрых детей, ценящих своих родителей. Благодарим вас за ту любовь, счастье и радость, которые вы дарите не только друг другу, но и окружающим. Пусть в вашу жизнь входит как можно больше наслаждения и позитива!