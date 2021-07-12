Как выбрать дату свадьбы: нумеролог поделилась простым лайфхаком

День свадьбы – одна из важнейших дат в жизни пары. Именно в этот день вам предстоит отметить не одну годовщину. Поэтому определиться с датой бракосочетания – миссия ответственная. Как же выбрать день свадьбы? Нумеролог Лариса Нохрина поделилась с "Телеграфом" понятным лайфхаком.

"Планируя различные события, мы непременно выбираем для них дату. И, возможно, не совсем в контексте нумерологических аспектов. Это могут быть чисто практические соображения. Следует учитывать, что дата свадьбы должна быть гармоничной только для двух конкретных людей", - подчеркнула нумеролог.

На просторах интернета сегодня можно найти много замысловатых и простых расчетов благоприятных дат для свадьбы, венчания или начала новых проектов. Нумеролог рекомендует для определения дня свадьбы воспользоваться очень простым алгоритмом:

– складываем все числа дат рождения невесты и жениха;

– полученное в результате сложения итоговое число и будет рекомендованным числом бракосочетания.

Например, у нас есть дата рождения невесты – 24 апреля 1987 года, а дата рождения жениха – 21 мая 1987 года.

День бракосочетания рассчитываем следующим образом:

(2 + 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 7) + (2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7) = 35 + 33 = 68;

6 + 8 = 14;

1 + 4 = 5.

"Лучше всего этим людям дату свадьбы назначать на 5 число любого месяца", - отметила нумеролог Лариса Нохрина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле выпадает одна из зеркальных дат 2021 года. Подробнее о том, что предвещает этот день, мы узнали у нумеролога.