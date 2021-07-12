Скачать
Понедельник, 12.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
ТОП-3 популярных среди украинцев марок электромобилей
ТОП-3 популярных среди украинцев марок электромобилей
Порезанный отчимом под Днепром двухлетний мальчик скончался (фото)
Порезанный отчимом под Днепром двухлетний мальчик скончался (фото)
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины

Как выбрать дату свадьбы: нумеролог поделилась простым лайфхаком

Как выбрать дату свадьбы: нумеролог поделилась простым лайфхаком
12:08 Сегодня Телеграф

День свадьбы – одна из важнейших дат в жизни пары. Именно в этот день вам предстоит отметить не одну годовщину. Поэтому определиться с датой бракосочетания – миссия ответственная. Как же выбрать день свадьбы? Нумеролог Лариса Нохрина поделилась с "Телеграфом" понятным лайфхаком.

"Планируя различные события, мы непременно выбираем для них дату. И, возможно, не совсем в контексте нумерологических аспектов. Это могут быть чисто практические соображения. Следует учитывать, что дата свадьбы должна быть гармоничной только для двух конкретных людей", - подчеркнула нумеролог.

"Мой мотиватор, хранительница семьи и любовь": звезда сериала "Спіймати Кайдаша" показал первые фото со свадьбы

На просторах интернета сегодня можно найти много замысловатых и простых расчетов благоприятных дат для свадьбы, венчания или начала новых проектов. Нумеролог рекомендует для определения дня свадьбы воспользоваться очень простым алгоритмом:

– складываем все числа дат рождения невесты и жениха;

– полученное в результате сложения итоговое число и будет рекомендованным числом бракосочетания.

Например, у нас есть дата рождения невесты – 24 апреля 1987 года, а дата рождения жениха – 21 мая 1987 года.

День бракосочетания рассчитываем следующим образом:

(2 + 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 7) + (2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7) = 35 + 33 = 68;

6 + 8 = 14;

1 + 4 = 5.

"Лучше всего этим людям дату свадьбы назначать на 5 число любого месяца", - отметила нумеролог Лариса Нохрина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле выпадает одна из зеркальных дат 2021 года. Подробнее о том, что предвещает этот день, мы узнали у нумеролога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 155

Все по теме:

Свадьба, Бракосочетание, День свадьбы, Дата свадьбы, Нумерология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ксения Мишина показала, как выглядел Александр Эллерт в молодости: "Да что вы знаете о моде"
02 Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
03 Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки
04 Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных
05 Бонуччи сравнял счёт в финале Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ужасное падение Эриксена, гол Довбика и множество автоголов: чем запомнилось Евро-202
Ужасное падение Эриксена, гол Довбика и множество автоголов: чем запомнилось Евро-202
&quot;С лопаты в два раза вкуснее бы была&quot;: в обнищавшем Донецке - очереди за бесплатной кашей (видео)
"С лопаты в два раза вкуснее бы была": в обнищавшем Донецке - очереди за бесплатной кашей (видео)
Легализация каннабиса и криминализация контрабанды: Зеленский собирает Раду для рассмотрения важных вопросов
Легализация каннабиса и криминализация контрабанды: Зеленский собирает Раду для рассмотрения важных вопросов
День Петра и Павла: народные приметы и запреты 12 июля
День Петра и Павла: народные приметы и запреты 12 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь