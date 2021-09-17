Вітання з весіллям: красиві слова, картинки і листівки

Красиві слова-привітання з одруженням, які можна використовувати як тост за святковим столом.

Весілля — дуже важлива і трепетна подія в житті кожної людини. Кожна наречена хоче, щоб цей день пройшов ідеально, починаючи від кольору серветок на столі, закінчуючи загальною атмосферою свята.

А однією з важливих складових будь-якого весілля є гості. Якщо ви хочете не "впасти в бруд обличчям" під час виголошення тосту за святковим столом, або ж під час телефонної розмови з молодятами, та навіть і просто в листуванні, краще заздалегідь підготувати гарне привітання.

"Телеграф" склав добірку красивих поздоровлень своїми словами, а також приготував кілька красивих вітальних листівок.

Сьогодні найголовніше свято у вашому житті — ви стали чоловіком і дружиною. Вже немає двох половинок, ви — одне ціле. Від щирого серця бажаємо вам пронести ці ніжні, сильні почуття через все життя. Бажаємо вам жити красиво і щасливо. Нехай ваші серця стукають в унісон, нехай збуваються всі мрії, нехай народжуються вам на радість діти. Живіть в єдності, любите один одного, нехай все у вас виходить. Нехай ваш будинок буде повною чашею, і відвідують його надійні друзі і бажані гості. Удачі вам у всьому.

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Вітаю вас з, мабуть, найважливішим кроком у вашому житті! Хочу побажати вам, щоб всі подальші кроки по життю ви робили разом, твердо і в ногу! І нехай, якщо один з вас спіткнеться, інший обов’язково підтримає його! Щастя вам!

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Сторонні люди кажуть, що роки сімейного життя з часом перетворюють любов в звичку. Я ж бажаю вам, щоб любов, що з’єднала вас сьогодні, міцніла з роками, щоб ви не розгубили ніжність і теплоту, всю зворушливість ваших почуттів, навчилися терпіти, прощати, перетворювати жартома дрібні неприємності і сварки.

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Із задоволенням вітаю щасливого нареченого і щасливу наречену. Бажаю вам гармонії, взаєморозуміння, турботи, ніжності і розуміння. Прощайте один одному помилки, вчіться підтримувати один одного, даруєте ласку і увагу. Нехай у вашій родині народяться і виростуть щасливі діти, нехай, дивлячись на вас, будуть щасливі ваші батьки, нехай щастя завжди буде разом з вами!

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Дорогі молодята! Від щирого серця хочу побажати вам, щоб ваша любов жила, цвіла, плодила, колосилася і радувала оточуючих завжди, так само як і сьогодні, в це прекрасне свято. Нехай ваше життя буде такою ж яскравою, як і ваша любов. Нехай коло щастя замкнеться, як ті кільця, що ви наділи сьогодні один одному на палець. Добра вам, мої дорогі, розуміння, свіжості почуттів, гармонії і душевної теплоти!

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Вітаємо вас з найважливішим кроком у вашому житті! Хочемо побажати вам, щоб всі подальші кроки в житті ви робили разом, твердо і в ногу! І навіть якщо один з вас спіткнеться, інший обов’язково його підтримає!

Поздоровлення в картинках:

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Раніше, "Телеграф" писав, що нумеролог Лариса Нохріна розповіла, як визначитися з датою одруження.