Поздравление со свадьбой: красивые слова, картинки и открытки

Красивые слова-поздравления с бракосочетанием, которые можно использовать как тост за праздничным столом.

Свадьба — очень важное и трепетное событие в жизни каждого человека. Каждая невеста хочет, чтобы этот день прошел идеально, начиная от цвета салфеток на столе, заканчивая общей атмосферой праздника.

А одной из важных составляющих любой свадьбы являются гости. Если вы хотите не "упасть в грязь лицом" во время произнесения тоста за праздничным столом, или же во время телефонного разговора с молодоженами, та даже и просто в переписке, лучше заранее подготовить красивое поздравление.

"Телеграф" составил подборку красивых поздравлений своими словами, а также приготовит несколько красивых поздравительных открыток.

Сегодня самый главный праздник в вашей жизни – вы стали мужем и женой. Уже нет двух половинок, вы – одно целое. От всей души желаем вам пронести эти нежные, сильные чувства через всю жизнь. Желаем вам жить красиво и счастливо. Пусть ваши сердца стучат в унисон, пусть сбываются все мечты, пусть рождаются вам на радость дети. Живите в согласье, любите друг друга, пусть всё у вас ладится. Пусть ваш дом будет полной чашей, и посещают его надёжные друзья и желанные гости. Удачи вам во всём.

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Поздравляю вас с самым, пожалуй, важным шагом в вашей жизни! Хочу пожелать вам, чтобы все дальнейшие шаги по жизни вы совершали вместе, твердо и в ногу! И пусть, если один из вас споткнется, другой обязательно поддержит его! Счастья вам!

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Незнающие люди говорят, что годы семейной жизни со временем превращают любовь в привычку. Я же желаю вам, чтобы любовь, соединившая вас сегодня, крепла с годами, чтобы вы не растеряли нежность и теплоту, всю трогательность ваших чувств, научились терпеть, прощать, превращать в шутку мелкие неприятности и ссоры.

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С удовольствием поздравляю счастливого жениха и счастливую невесту. Желаю вам гармонии, взаимопонимания, заботы, нежности и понимания. Прощайте друг другу ошибки, учитесь поддерживать друг друга, дарите ласку и внимание. Пусть в вашей семье родятся и вырастут счастливые дети, пусть, глядя на вас, будут счастливы ваши родители, пусть счастье всегда будет вместе с вами!

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Дорогие молодожены! От всей души хочу пожелать вам, чтобы ваша любовь жила, цвела, плодоносила, колосилась и радовала окружающих всегда, так же как и сегодня, в этот прекрасный праздник. Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, как и ваша любовь. Пусть круг счастья замкнется, как те кольца, что вы надели сегодня друг другу на палец. Добра вам, мои дорогие, понимания, свежести чувств, гармонии и душевной теплоты!

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Поздравляем вас с самым важным шагом в вашей жизни! Хотим пожелать вам, чтобы все дальнейшие шаги в жизни вы совершали вместе, твердо и в ногу! И даже если один из вас споткнется, другой обязательно его поддержит!

Поздравления в картинках:

Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы Открытки с Днем свадьбы

Ранее, "Телеграф" писал, что нумеролог Лариса Нохрина рассказала, как определиться с датой бракосочетания.