От ситцевой до платиновой: как называются годовщины свадьбы по годам
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Зеленой свадьбой называют первый день свадьбы, а красной — 100-летний брак
Свою любовь нужно доказывать каждый день, но годовщина свадьбы — один из самых романтичных моментов, когда можно вспомнить о своих чувствах, что когда-то соединили сердца двух влюбленных. Ранее нумеролог Лариса Нохрина рассказала, как выбрать дату свадьбы.
В этом материале вы узнаете, как называются годовщины супружеской жизни от 1 до 100 лет.
Названия всех годовщин свадеб
0 годовщина свадьбы — Зеленая свадьба
1 годовщина свадьбы — Ситцевая свадьба
2 годовщина свадьбы — Бумажная свадьба
3 годовщина свадьбы — Кожаная свадьба
4 годовщина свадьбы — Льняная свадьба
5 годовщина свадьбы — Деревянная свадьба
6 годовщина свадьбы — Чугунная свадьба
6,5 годовщина свадьбы — Цинковая свадьба
7 годовщина свадьбы — Медная свадьба (или шерстяная свадьба)
8 годовщина свадьбы — Жестяная свадьба
9 годовщина свадьбы — Фаянсовая свадьба
10 годовщина свадьбы — Розовая свадьба (или оловянная свадьба)
11 годовщина свадьбы — Стальная свадьба
12-12,5 годовщина свадьбы — Никелевая свадьба
13 годовщина свадьбы — Ландышевая свадьба
14 годовщина свадьбы — Агатовая свадьба
15 годовщина свадьбы — Стеклянная свадьба
16 годовщина свадьбы — не отмечается
17 годовщина свадьбы — не отмечается
18 годовщина свадьбы — Бирюзовая свадьба
19 годовщина свадьбы — не отмечается
20 годовщина свадьбы — Фарфоровая свадьба
21 годовщина свадьбы — Опаловая свадьба
22 годовщина свадьбы — Бронзовая свадьба
23 годовщина свадьбы — Берилловая свадьба
24 годовщина свадьбы — Атласная свадьба
25 годовщина свадьбы — Серебряная свадьба
26 годовщина свадьбы — Нефритовая свадьба
27 годовщина свадьбы — Свадьба красного дерева
28 годовщина свадьбы — не отмечается
29 годовщина свадьбы — Бархатная свадьба
30 годовщина свадьбы — Жемчужная свадьба
31 годовщина свадьбы — Смуглая свадьба
32 и 33 годовщины свадьбы — не отмечается
34 годовщина свадьбы — Янтарная свадьба
35 годовщина свадьбы — Коралловая свадьба (полотняная свадьба)
36 годовщина свадьбы — не отмечается
37 годовщина свадьбы — Муслиновая свадьба
37,5 годовщина свадьбы — Алюминиевый юбилей
38 годовщина свадьбы — Ртутная свадьба
39 годовщина свадьбы — Креповая свадьба
40 годовщина свадьбы — Рубиновая свадьба
41-43 годовщины свадеб — не отмечаются
44 годовщина свадьбы — Топазовая свадьба
45 годовщина свадьбы — Сапфировая (Алая) свадьба.
46 годовщина свадьбы — Лавандовая свадьба
47 годовщина свадьбы — Кашемировая свадьба
48 годовщина свадьбы — Аметистовая свадьба
49 годовщина свадьбы — Кедровая свадьба
50 годовщина свадьбы — Золотая свадьба
51-54 годовщины свадьбы — не отмечаются
55 годовщина свадьбы — Изумрудная свадьба
56-59 годовщины свадьбы — не отмечаются
60 годовщина свадьбы — Бриллиантовая (платиновая) свадьба
61-64 годовщины свадьбы — не отмечаются
65 годовщина свадьбы — Железная свадьба
66-67 годовщины свадьбы — не отмечаются
67,5 годовщина свадьбы — Каменная свадьба
68-69 годовщины свадьбы — не отмечаются
70 годовщина свадьбы — Благодатная (благодарная) свадьба
75 годовщина свадьбы — Коронная свадьба
80 годовщина свадьбы — Дубовая свадьба
100 годовщина свадьбы — Красная (платиновая) свадьба
Ранее "Телеграф" составил подборку красивых поздравлений со свадьбой в прозе, а также приготовил несколько красивых поздравительных открыток.
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