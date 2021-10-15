От ситцевой до платиновой: как называются годовщины свадьбы по годам

Зеленой свадьбой называют первый день свадьбы, а красной — 100-летний брак

Свою любовь нужно доказывать каждый день, но годовщина свадьбы — один из самых романтичных моментов, когда можно вспомнить о своих чувствах, что когда-то соединили сердца двух влюбленных. Ранее нумеролог Лариса Нохрина рассказала, как выбрать дату свадьбы.

В этом материале вы узнаете, как называются годовщины супружеской жизни от 1 до 100 лет.

Названия всех годовщин свадеб

0 годовщина свадьбы — Зеленая свадьба

1 годовщина свадьбы — Ситцевая свадьба

2 годовщина свадьбы — Бумажная свадьба

3 годовщина свадьбы — Кожаная свадьба

4 годовщина свадьбы — Льняная свадьба

5 годовщина свадьбы — Деревянная свадьба

Подарки на деревянную свадьбу могут быть недорогие

6 годовщина свадьбы — Чугунная свадьба

6,5 годовщина свадьбы — Цинковая свадьба

7 годовщина свадьбы — Медная свадьба (или шерстяная свадьба)

8 годовщина свадьбы — Жестяная свадьба

9 годовщина свадьбы — Фаянсовая свадьба

10 годовщина свадьбы — Розовая свадьба (или оловянная свадьба)

11 годовщина свадьбы — Стальная свадьба

12-12,5 годовщина свадьбы — Никелевая свадьба

13 годовщина свадьбы — Ландышевая свадьба

14 годовщина свадьбы — Агатовая свадьба

15 годовщина свадьбы — Стеклянная свадьба

16 годовщина свадьбы — не отмечается

17 годовщина свадьбы — не отмечается

18 годовщина свадьбы — Бирюзовая свадьба

19 годовщина свадьбы — не отмечается

20 годовщина свадьбы — Фарфоровая свадьба

21 годовщина свадьбы — Опаловая свадьба

22 годовщина свадьбы — Бронзовая свадьба

23 годовщина свадьбы — Берилловая свадьба

24 годовщина свадьбы — Атласная свадьба

25 годовщина свадьбы — Серебряная свадьба

26 годовщина свадьбы — Нефритовая свадьба

27 годовщина свадьбы — Свадьба красного дерева

28 годовщина свадьбы — не отмечается

29 годовщина свадьбы — Бархатная свадьба

30 годовщина свадьбы — Жемчужная свадьба

Жемчуг является символом чистоты и безупречности отношений супругов

Читайте также: Категория Поздравления Поздравления с 30-летней годовщиной свадьбы: красивые картинки и открытки На годовщину 30 лет совместной жизни в браке, что называют "жемчужной", муж должен подарить жене ожерелье из жемчужин.

31 годовщина свадьбы — Смуглая свадьба

32 и 33 годовщины свадьбы — не отмечается

34 годовщина свадьбы — Янтарная свадьба

35 годовщина свадьбы — Коралловая свадьба (полотняная свадьба)

36 годовщина свадьбы — не отмечается

37 годовщина свадьбы — Муслиновая свадьба

37,5 годовщина свадьбы — Алюминиевый юбилей

38 годовщина свадьбы — Ртутная свадьба

39 годовщина свадьбы — Креповая свадьба

40 годовщина свадьбы — Рубиновая свадьба

41-43 годовщины свадеб — не отмечаются

44 годовщина свадьбы — Топазовая свадьба

Украшения с этим камнем будут прекрасным подарком.

45 годовщина свадьбы — Сапфировая (Алая) свадьба.

46 годовщина свадьбы — Лавандовая свадьба

47 годовщина свадьбы — Кашемировая свадьба

48 годовщина свадьбы — Аметистовая свадьба

49 годовщина свадьбы — Кедровая свадьба

50 годовщина свадьбы — Золотая свадьба

51-54 годовщины свадьбы — не отмечаются

55 годовщина свадьбы — Изумрудная свадьба

Читайте также: Категория Поздравления С годовщиной свадьбы! Красивые поздравления своими словами, стихи и открытки Душевные пожелания с годовщиной супружеской жизни станут для супругов одним из ярких впечатлений

56-59 годовщины свадьбы — не отмечаются

60 годовщина свадьбы — Бриллиантовая (платиновая) свадьба

61-64 годовщины свадьбы — не отмечаются

65 годовщина свадьбы — Железная свадьба

66-67 годовщины свадьбы — не отмечаются

67,5 годовщина свадьбы — Каменная свадьба

68-69 годовщины свадьбы — не отмечаются

70 годовщина свадьбы — Благодатная (благодарная) свадьба

75 годовщина свадьбы — Коронная свадьба

80 годовщина свадьбы — Дубовая свадьба

100 годовщина свадьбы — Красная (платиновая) свадьба

Ранее "Телеграф" составил подборку красивых поздравлений со свадьбой в прозе, а также приготовил несколько красивых поздравительных открыток.