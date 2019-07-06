Трогательные поздравления с 80 годовщиной свадьбы 6 июля в прозе

Дубовая свадьба – это брак, который длится уже 80 лет.

Дата очень большая и редкая. Символ дубовой свадьбы – дуб, который может простоять целый век. Это очень могучее дерево, которое не боится никаких ураганов и бурь. Такой юбилей является весьма редким явлением и встречается преимущественно среди долгожителей. Это подтверждает дуб, который также является символом вечности.

При желании на дубовую свадьбу дом обставляют деревянной мебелью. В узком кругу собираются дети, дети детей и возможно правнуки, которые дарят деревянные предметы.

Обычай гласит, что если в ночь перед дубовой свадьбой кто-то из супругов увидит дуб, то это означает, что супругов или их детей ожидает счастье, а если на дубе есть желуди, то в доме будет богатство.

Такой юбилей – это подтверждение тому, что существует вечная любовь.

Для супругов, встретивших этот юбилей, главное – это внимание их детей, внуков и правнуков, их любовь и уважение. Ведь что еще нужно пожилым супругам, которые всю жизнь прожили рука об руку? Только счастье их наследников.

Поздравления

Спешу поздравить вас с дубовой свадьбой. Вашей семье 80 лет, она крепка, прочна, сильна, словно могучий дуб. И пусть этот дуб еще растет и растет, тянется к солнцу счастья, шелестит листьями радости и отрады. Желаю вам, дорогие, отменного здоровья и благополучия на многие лета.

Восемьдесят лет совместной жизни в народе называют Дубовой Свадьбой, ведь ваши чувства крепки как дуб. Поздравляем с годовщиной, ваша любовь прошла через десятки испытаний, но до сих пор сияет невообразимой яркостью. С праздником вас и новых, счастливых и радостных годовщин!

Ваши отношения когда-то были молодым дубком, который с годами вырос и окреп, поздравляю вас от всей души с 80-летием совместной жизни, с вашей дубовой свадьбой. Желаю вам счастливых дней, проведенных в благополучии и радости, семейного достатка и блага, уважения и крепкой любви родных.

От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным и грандиозным событием жизни, с 80-летием вашей супружеской жизни. В дубовую годовщину по традиции хочу пожелать крепкого дубового здоровья и мира вашему дому. Желаю вместе по-прежнему с надеждой встречать счастливые рассветы и проживать каждый день с отрадой души и любовью сердца.

Не напрасно 80 годовщину супружеской жизни называют Дубовой свадьбой. За этот долгий срок семья действительно становится подобна дубу: пускает глубокие сильные корни, простирает вверх ветви и имеет мощную опору - ствол. Сегодня мы поздравляем вас с такой знаменательной датой! Радуйтесь каждому дню, проведенному вместе. Пусть жизнь будет полна счастливых моментов, а рядом всегда будут любящие близкие люди!