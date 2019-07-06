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СМС-поздравления с Днем рождения на 6 июля

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СМС-поздравления с Днем рождения на 6 июля
08:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Родившиеся 6 июля любят общаться и не выносят одиночества.

С ранних лет страсть рожденного 6 июля становится постоянным явлением, которое знак зодиака ощущает к любому заинтересовавшему его предмету. Чаще всего, в его поступках лежит не целесообразность и будущие выгоды, а какой-то совершенно спонтанный мотив. Например, он ни с того ни с сего захочет бросить своего партнера или завести любовника. И это при том, что не было никаких предпосылок или причин. Или же он вдруг вознамерится стать олимпийским призером, хотя никогда в жизни не занимался спортом. Также не может отказать себе в любви к сексу и деньгам, поэтому это две его большие слабости.

Возможно, именно поэтому его дорога наполнена опасностями. Настоящим шоком, переходящим в депрессию, будет потеря страсти или провал в ее достижении. Тем более, сосредоточившись на одном намерении, они рискуют не заметить более стоящие подарки вселенной. Позже осознают свою ошибку, но исправить уже ничего нельзя. Если слабости станут главной целью, то на них придется тратить много энергии.

Если подчинит свое существование капризам и прихотям, то принесет в жертву идеалы, а также потеряет уважение к себе. С каждым годом становится опытнее, поэтому начинает взвешивать свои решения и не поддается импульсам. Самые развитие особы понимают, что сам предмет может быть позитивным, но никогда нельзя опускаться до слепого преследования. После череды падений и ушибов, осознают, что к своему желанию можно продвигаться спокойно и не утопать в болотах на каждой остановке. Придя к таким выводам, он выходит на новый путь духовного роста. Ему стоит понять, что ценна каждая минута. Следует культивировать силу воли и проницательность, которые уберегут от опасных соблазнов.

Поздравления

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

Ясных денечков, любви и задора,

Легкости в сердце и блеска в глазах.

Лучших подарков громадную гору!

Море везенья во всех областях!

Пусть все желанья исполнятся вскоре.

Смейся, люби и пари в облаках!

В прекрасный праздник день рождения,

Желаю радости, добра.

Чудес, здоровья, настроения,

Друзей прекрасных, сил, тепла.

Удача будет всегда рядом,

Успехов в жизни и труде.

Везенья, бодрости заряда —

По жизни, всюду и везде.

Любви взаимной, позитива,

И исполнения мечты.

Мобильности и креатива,

Всего, чего желаешь ты.

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

Поздравления с Днем рождения на 5 июля в стихах и открытках

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!

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