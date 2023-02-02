Зрадниця Асті поплатилася грошима за свою любов до росії: до чого тут Україна

Українка втратила бізнес, хоч і слова не сказала проти повномасштабного нападу рф

Уродженка Черкас, співачка Анна Асті (Анна Дзюба), яка застала вибухи в перші дні повномасштабної війни і все одно виїхала до росії, втратила свій бізнес у рф. Артистка-зрадниця розважала російського глядача кілька років, мовчить про звірства окупантів, але це не дало їй можливості всидіти на двох стільцях.

У росії податківці закрили компанію Анни Асті, залишивши її без заробітку. Причиною став її український паспорт. Така інформація з’явилася в одному з російських телеграм-каналів у четвер, 2 лютого.

Повідомляється, що діяльність індивідуального підприємця Анни Дзюби припинено, оскільки закінчився термін дії документа, що підтверджує право тимчасово або постійно мешкати в рф. Йдеться, за даними ресурсу, про російський "ВНЖ" (ПНП) співачки.

Хоча артистка виступала і жила у росії, відмовлятися від українського громадянства не поспішала. В одному із інтерв’ю вона сказала, що український паспорт їй потрібен, щоб без проблем відвідувати батьків в Україні. До речі, Анна претендує на громадянство країни-агресора, адже з 2020 року одружена з російським бізнесменом Станіславом Юркіним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишню учасницю дуету Artik & Asti Анну Дзюбу помітили в обіймах з затятим путіністом Філіппом Кіркоровим. Співачка продовжує мовчати про загибель українців від рук російських загарбників, натомість чудово проводить час в Америці з російським співаком.