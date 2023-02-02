Предательница Асти поплатилась деньгами за свою любовь к россии: при чем тут Украина

Украинка лишилась бизнеса, хоть и слова не сказала против полномасштабного нападения россии

Уроженка Черкасс, певица Анна Асти (Анна Дзюба), которая застала взрывы в первые дни полномасштабной войны и все равно выехала в россию, лишилась своего бизнеса в рф. Артистка-предательница развлекала российского зрителя несколько лет, молчит о зверствах оккупантов, но это не дало ей возможность усидеть на двух стульях.

В рф налоговики закрыли компанию Анны Асти, оставив ее без заработка. Причиной стал ее украинский паспорт. Такая информация появилась в одном из российских Телеграм-каналов в четверг, 2 февраля.

Сообщается, что деятельность индивидуального предпринимателя Анны Дзюбы прекращена, поскольку окончился срок действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в рф. Речь, по данным ресурса, идет о российском ВНЖ певицы.

Хотя артистка выступала и жила в россии, отказываться от украинского гражданства не спешила. В одном из интервью она сказала, что украинский паспорт ей нужен, чтобы без проблем навещать родителей в Украине. К слову, Анна претендует на гражданство страны-агрессора, ведь с 2020 года замужем за российским бизнесменом Станиславом Юркиным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшую участницу дуэта Artik & Asti Анна Дзюбу заметили в объятиях с ярым путинистом Филлиппом Киркоровым. Певица продолжает молчать о гибели украинцев от рук российских захватчиков, зато отлично проводит время в Америке с российским певцом.