Предательницу Украины вряд ли пустят к родным на родину. У нее здесь вся семья

Скандальная певица Анна Дзюба, выступающая под сценическим псевдонимом Anna Asti, официально получила гражданство страны-агрессорши россии. В январе этого года предательница Украины свободно колесила с путинистом Филиппом Киркоровым по Америке.

О том, что Дзюба теперь россиянка, пишут росСМИ. "Украинская певица получила паспорт РФ. Сделать это было несложно с тех пор, как артистка вышла замуж за гражданина России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце 2021 года, во время интервью а-ля российской оппозиционерке Ксении Собчак, рассказывая о своем украинском паспорте, артистка заявила, что не торопится менять украинское гражданство и в настоящее время она удовлетворена своим положением. После свадьбы Дзюбе было разрешено временное проживание в россии, и она планировала впоследствии получить вид на жительство. Но сейчас уже получила паспорт страны-агрессорши.

В том же интервью Анна Асти заявила, что надеется приехать к родным, в частности к маме. К слову, Анна Дзюба родилась в Черкассах.

"С российским паспортом я могу и не попасть на в Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее", — наивно надеялась предательница.

Напомним, что в феврале исполнительница лишилась своего бизнеса в рф именно из-за наличия украинского паспорта. Видимо, чтобы не терять деньги, Дзюба решилась отказаться от своей Родины. С 2020 года она замужем за российским бизнесменом Станиславом Юркиным.