Гламурна пара: Джордж Клуні з дружиною Амаль у сукні Versace викликали фурор у Нью-Йорку (фото)
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Голлівудський актор також привів на захід свою тещу
Джорджа та Амаль Клуні (у дівоцтві Аламуддін) вважають однією з найстильніших пар серед світових знаменитостей. На початку вересня подружжя застали на побаченні у Венеції, а тепер кохані відкрили церемонію нагородження премії благодійного Фонду Клуні "Альбі".
Захід відбувся у Нью-Йоркській публічній бібліотеці у четвер, 28 вересня. На ньому Джордж та Амаль виступили головними ведучими.
До речі, подружжя, яке 27 вересня відзначило дев’яту річницю шлюбу, як завжди, викликало фурор на червоній доріжці, вибравши чорно-білі образи. Так, 62-річний актор віддав перевагу класичному чорному смокінгу, білосніжній сорочці та чорному метелику.
Амаль, яка молодша за чоловіка на 17 років, з’явилася в супроводі Джорджа в білій сукні модного бренду Versace з довгим шлейфом до підлоги. Свій елегантний образ британський юрист ліванського походження доповнила сережками з діамантами та білим клатчем.
Не обійшлося і без приходу "другої мами" голлівудського красеня — тещі Барії Аламуддін. Вона є журналістом та редактором ліванського видання "Аль-Хайят".
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