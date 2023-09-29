Гламурная пара: Джордж Клуни с женой Амаль в платье Versace произвели фурор в Нью-йорке (фото)

Голливудский актер также привел на мероприятие свою тещу

Джорджа и Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин) считают одной из самых стильных пар среди мировых знаменитостей. В начале сентября супругов застали на свидании в Венеции, а теперь возлюбленные открыли церемонию награждения премии благотворительного Фонда Клуни "Альби".

Мероприятие состоялось в Нью-Йоркской публичной библиотеке в четверг, 28 сентября. На нем Джордж и Амаль выступили главными ведущими.

К слову, супруги, которые 27 сентября отметили девятую годовщину брака, как всегда, произвели фурор на красной дорожке, выбрав черно-белые образы. Так, 62-летний актер предпочел классический черный смокинг, белоснежную рубашку и черную бабочку.

Амаль и Джордж Клуни в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Амаль, которая младше мужа на 17 лет, появилась в сопровождении Джорджа в белом облегающим платье модного бренда Versace с длинным шлейфом до пола. Свой элегантный образ британский юрист ливанского происхождения дополнила серьгами с бриллиантами и белым клатчем.

Амаль в длинном платье от Versace. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Не обошлось и без прихода "второй мамы" голливудского красавчика — тещи Барии Аламуддин. Она является журналистом и редактором ливанского издания "Аль-Хайят".

Джордж Клуни обнимает маму Амаль - Барию Аламуддин. Фото: Getty Images

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