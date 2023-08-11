Папараці засікли 54-річну Дженніфер Лопес на італійському курорті (фото)
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Джей Ло каталася на човні без чоловіка Бена Аффлека
Популярна співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно відзначила 54-річчя й похвалилася розкішною фігурою в купальнику, насолоджується відпочинком в Італії. Папараці вдалося зафільмувати зірку під час прогулянки.
Як повідомляє "Телеграф", Джей Ло знаходиться на затишному італійському курорті Нерано. Щоправда, її чоловіка, актора Бена Аффлека на свіжих знімках немає.
Так, знаменитість каталася на човні разом із друзями. Дженніфер Лопес раділа відпочинку, тяглася до сонця та багато посміхалася.
Для прогулянки човном Джей Ло обрала стильну літню сукню в квітковий принт. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри у світлій оправі, а також золоті каблучки, сережки та браслети. Співачка не заплітала волосся, але зробила об’ємну укладку.
Варто зазначити, що разом із компанією зірки на катері був фотограф. Можливо, незабаром Дженніфер Лопес порадує шанувальників свіжим контентом у своїх соціальних мережах.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Дженніфер Лопес часто потрапляє в кадр вуличних фотографів. Зірка не раз демонструвала свій бездоганний стиль та підтягнуті форми. Джей Ло вміє носити трендові та яскраві образи, що підкреслюють її красу й "вічну молодість".