Джей Ло не старіє: 53-річну співачку застали на вулиці Лос-Анджелеса у стильному вбранні (фото)

Фігура Дженніфер Лопес викликає захоплення

Популярна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес залишається у підтягнутій формі вже багато років, що демонструють її свіжі знімки. Після весілля з актором Беном Аффлеком зірка ще більше розквітла.

Як повідомляє "Телеграф", 53-річну Джей Ло застали папараці на одній із вулиць Лос-Анджелеса (Каліфорнія) у середу, 12 липня 2023 року. Знаменитість була одягнена стильно та мінімалістично.

Так, співачка вийшла на вулицю в гарному, продуманому й зручному вбранні. На Дженніфер Лопес одягнена бежева сорочка, заправлена в білі штани, а взути знаменитість вирішила босоніжки на платформі. Доповнює ансамбль сумка в тон штанів, ланцюжок і фірмові для стилю Джей Ло сережки-кільця. Очі актриси захищають трендові окуляри-авіатори. Волосся зірка вирішила залишити незаплетеним.

Дженніфер Лопес завжди привертає увагу папараці, де б не з’являлася. У свої 53 роки зірці вдалося зберегти струнку фігуру, тому чи не у будь-якому образі співачка має розкішний вигляд.

Стильний образ Дженніфер Лопес. Фото: Getty Images

Джей Ло не старіє. Фото: Getty Images

Співачка завжди у центрі уваги. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що голлівудська зірка Ніколь Кідман зачарувала шанувальників елегантним образом із пікантним вирізом на сукні. 56-річна актриса, як і Джей Ло, може похвалитися чудовою фігурою.