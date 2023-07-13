Джей Ло не стареет: 53-летнюю певицу застали на улице Лос-Анджелеса в стильном наряде (фото)

Фигура Дженнифер Лопес вызывает восхищение

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес остается в подтянутой форме уже много лет, что демонстрирует ее свежие снимки. После свадьбы с актером Беном Аффлеком звезда еще больше расцвела.

Как сообщает "Телеграф", 53-летнюю Джей Ло застали папарацци на одной из улиц Лос-Анджелеса (Калифорния) в среду, 12 июля 2023 года. Знаменитость была одета стильно и минималистично.

Так, певица вышла на улицу в красивом, продуманном и удобном наряде. На Дженнифер Лопес надета бежевая рубашка, заправленная в белые брюки, а обуть знаменитость решила босоножки на платформе. Дополняет ансамбль сумка в тон брюк, цепочка и фирменные для стиля Джей Ло серьги-кольца. Глаза актрисы защищают трендовые очки-авиаторы. Волосы звезда решила оставить незаплетенными.

Дженнифер Лопес всегда привлекает внимание папарацци, где бы не появлялась. В свои 53 года звезде удалось сохранить стройную фигуру, поэтому едва ли не в любом образе певица выглядит роскошно.

Стильный образ Дженнифер Лопес. Фото: Getty Images

Джей Ло не стареет. Фото: Getty Images

Певица всегда в центре внимания. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что голливудская звезда Николь Кидман очаровала поклонников элегантным образом с пикантным вырезом на платье. 56-летняя актриса, как и Джей Ло, может похвастаться отличной фигурой.