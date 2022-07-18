Появились первые фото со свадьбы Джей Ло и Бена Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали встречаться еще в нулевых.

Американским знаменитостям, 49-летнему актеру Бену Аффлеку и 52-летней певице и актрисе Дженнифер Лопес понадобилось всего лишь 20 лет, чтобы понять, что они таки хотят быть вместе. 17 июля 2022 года пара связала себя узами брака, тайно поженившись в Лас-Вегасе.

На следующий день после свадьбы артистка опубликовала несколько фото и видео с торжества на своем официальном сайте On the JLo. Отметим, что свадьба Джей Ло и Аффлека была очень скромной, как и их наряды.

"Мы прочитали свои клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца жизни. В конце концов это была лучшая свадьба, которую мы могли представить", — написала Лопес в своем блоге.

Как оказалось, под венец певица шла в одном из своих платьев, в котором ранее снималась в фильме "Выходи за меня". Белый кружевной наряд с открытыми плечами, длинными рукавами, вырезом в форме сердца, корсетным лифом и шлейфом "рыбий хвост" создал дизайнер Зухаир Мурад. Также певица дополнила свой образ фатой с кружевной отделкой. Отметим, что после церемонии, Джей Ло переоделась в более простое, также белое платье.

Не стал "заморачиваться" и Аффлек, выбрав для церемонии костюм с белым пиджаком из своего гардероба.

Свадебные фото Лопес и Аффлека на своей странице в Instagram также разместил стилист актрисы Роб Зангарди. А ее парикмахер Крис Эпплтон разместил милый клип в своей соцсети, на котором показал Джей Ло в последние минуты перед свадьбой.

Напомним, что Лопес и Аффлек впервые начали встречаться в июле 2002 года и в ноябре того же года обручились. Позже они отложили свою свадьбу в сентябре 2003 года всего за несколько дней до запланированной церемонии и в конечном итоге расстались. После расставания каждый из них имел брак и детей. Но они воссоединились в мае 2021 года и планируют жить в имении в Беверли-Хиллсе.

Отметим, что на этом свадебный бум 2022 не закончился. В начале июня в трети раз замуж вышла коллега Джей Ло — известная американская певица, 40-летняя Бритни Спирс. Несмотря на то, что церемонию пытался сорвать ее бывший муж — Джейсон Александр, артистка соединила свою жизнь со своим возлюбленным — фитнес-инструктором Сэмом Асгари.