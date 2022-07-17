Голливудская свадьба: Бен Аффлек и Джей Ло женились

Знаменитости были обручены еще 20 лет назад, но тогда дело до свадьбы не дошло

В воскресенье, 17 июля, стало известно, что голливудская пара Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграли свадьбу.

Об этом сообщает tmz. Издание получило судебные протоколы, что свидетельствуют о браке звезд 16 июля в округе Кларк, штат Невада. Кроме того, источник, связанный с парой, подтвердил tmz, что Аффлек и Лопес теперь официально женаты.

Сообщается, что Бен и Дженнифер устроили торжество в стиле Вегаса, но в соцсетях об этом звезды пока не делились.

Примечательно, что Бен и Джен впервые обручились в конце 2002 года, но в 2004 году они разошлись. С того времени у них обоих были отдельные отношения, в том числе браки и дети. Бывшие воссоединились почти год назад.

Сейчас "Беннифер" — так пару называют в сети — готовятся к переезду в роскошное семейное гнездышко в Беверли-Хиллз. Особняк обошелся звездам в 60 миллионов долларов. Ранее там проживал Дэнни Де Вито с бывшей женой.

Ранее сообщалось, что экс-муж Бритни Спирс пытался сорвать ее свадьбу с Сэмом Асгари.

Напомним, известный кондитер Елизавета Глинская пошла под венец с возлюбленным Максимом Большаковым.