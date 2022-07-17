Голлівудське весілля: Бен Аффлек і Джей Ло одружилися

Знаменитості були заручені ще 20 років тому, але тоді справа до весілля не дійшла

У неділю, 17 липня, стало відомо, що голлівудська пара Бен Аффлек та Дженніфер Лопес зіграли весілля.

Про це повідомляє tmz. Видання отримало судові протоколи, що свідчать про шлюб зірок 16 липня в окрузі Кларк, штат Невада. Крім того, джерело, пов’язане з парою, підтвердило tmz, що Аффлек і Лопес тепер офіційно одружені.

Повідомляється, що Бен і Дженніфер влаштували урочистість у стилі Вегаса, але в соцмережах про це зірки поки не ділились.

Примітно, що Бен і Джен вперше побралися наприкінці 2002 року, але 2004 року вони розійшлися. З того часу у них обох були окремі стосунки, у тому числі шлюби та діти. Екси возз’єдналися майже рік тому.

Зараз "Бенніфер" — так пару називають у мережі — готуються до переїзду в розкішне сімейне гніздечко в Беверлі-Хіллз. Особняк коштував зіркам 60 мільйонів доларів. Раніше там мешкав Денні Де Віто з колишньою дружиною.

Раніше повідомлялося, що ексчоловік Брітні Спірс намагався зірвати її весілля з Семом Асгарі.

Нагадаємо, відомий кондитер Єлизавета Глінська пішла під вінець із коханим Максимом Большаковим.