З’явилися перші фото з весілля Джей Ло та Бена Аффлека

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек почали зустрічатися ще у нульових.

Американським знаменитостям, 49-річному актору Бену Аффлеку та 52-річній співачці та актрисі Дженніфер Лопес знадобилося лише 20 років, щоб зрозуміти, що вони таки хочуть бути разом. 17 липня 2022 року пара зв’язала себе тенетами шлюбу, таємно одружившись у Лас-Вегасі.

Наступного дня після весілля артистка опублікувала кілька фото та відео з урочистостей на своєму офіційному сайті On the JLo. Зазначимо, що весілля Джей Ло та Аффлека було дуже скромним, як і їхні вбрання.

"Ми прочитали свої клятви у маленькій каплиці та подарували один одному кільця, які будемо носити до кінця життя. Зрештою це було найкраще весілля, яке ми могли уявити ", — написала Лопес у своєму блозі.

Як виявилося, під вінець співачка йшла в одній зі своїх суконь, у якій раніше знімалася у фільмі "Виходь за мене". Біле мереживне вбрання з відкритими плечима, довгими рукавами, вирізом у формі серця, корсетним ліфом та шлейфом "риб’ячий хвіст" створив дизайнер Зухаїр Мурад. Також співачка доповнила свій образ фатою з мереживним оздобленням. Зазначимо, що після церемонії, Джей Ло перевдяглася у простішу, також білу сукню.

Не став "заморочуватися" і Аффлек, обравши для церемонії костюм із білим піджаком зі свого гардероба.

Весільні фото Лопес та Аффлека на своїй сторінці в Instagram також розмістив стиліст актриси Роб Зангарді. А її перукар Кріс Епплтон розмістив милий кліп у своїй соцмережі, де показав Джей Ло в останні хвилини перед весіллям.

Нагадаємо, що Лопес і Аффлек вперше почали зустрічатися в липні 2002 року і в листопаді того ж року побралися. Пізніше вони відклали своє весілля у вересні 2003 року лише за кілька днів до запланованої церемонії і зрештою розлучилися. Після розставання кожен із них мав шлюб та дітей. Але вони возз’єдналися у травні 2021 року і планують жити у маєтку у Беверлі-Хіллсі.

Зазначимо, що на цьому весільний бум 2022 року не закінчився. На початку червня втретє заміж вийшла колега Джей Ло — відома американська співачка, 40-річна Брітні Спірс. Попри те, що церемонію намагався зірвати її колишній чоловік Джейсон Олександр, артистка поєднала своє життя зі своїм коханим фітнес-інструктором Семом Асгарі.