Папараці "зловили" вічно молоду 53-річну Джей Ло у трендовій сукні на вулицях Лос-Анджелеса (фото)

Знаменитість прогулювалася в ефектному червоному вбранні, яке їй дуже личить

Популярна американська співачка та актриса, 53-річна Дженніфер Лопес нерідко потрапляє у кадр папараці. Цього разу зірку застали на вулицях Лос-Анджелеса у яскравому вбранні.

Дженніфер Лопес прогулювалася містом у вівторок, 18 липня 2023 року. Знаменитість вкотре продемонструвала чудове відчуття смаку.

Так, на Джей Ло довга червона сукня трендового фасону халтер, що оголює плечі та спину ззаду. Струменева тканина і вільний крій – відмінний вибір для літньої спеки. Доповнює образ вічно модна сумка Hermes Birkin у тон наряду і червоний браслет із золотими елементами. Співачка зробила фірмовий для її стилю високий пучок, одягла улюблені сережки-кільця й обручку, а очі захистила від сонця стильними окулярами.

53-річна Дженніфер Лопес залишається у чудовій формі та часто підкреслює розкішну фігуру вбраннями. Співачка веде здоровий спосіб життя й приділяє увагу спорту, що і є запорукою її завжди молодого зовнішнього вигляду.

Стильний одяг зірки. Фото: Getty Images

Сукня з відкритою спиною. Фото: Getty Images

Люксова сумка доповнює образ. Фото: Getty Images

Червоний дуже личить Джей Ло. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що фігуру відомої виконавиці Лани Дель Рей бурхливо обговорюють шанувальники. Зірка на це не реагує, а лише підкреслює вбраннями свої округлі форми.