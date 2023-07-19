Папарацци "поймали" вечно молодую 53-летнюю Джей Ло в трендовом платье на улицах Лос-Анджелеса (фото)

Знаменитость прогуливалась в эффектном красном наряде, который ей очень к лицу

Популярная американская певица и актриса, 53-летняя Дженнифер Лопес нередко попадает в кадр папарацци. На этот раз звезду застали на улицах Лос-Анджелеса в ярком наряде.

Дженнифер Лопес прогуливалась по городу во вторник, 18 июля 2023 года. Знаменитость в который раз продемонстрировала отличное чувство вкуса.

Так, на Джей Ло длинное красное платье трендового фасона халтер, обнажающее плечи и спину сзади. Струящаяся ткань и свободный крой – отличный выбор для летней жары. Дополняет образ вечно модная сумка Hermes Birkin в тон наряду и красный браслет с золотыми элементами. Певица сделала фирменный для ее стиля высокий пучок, надела любимые серьги-кольца и обручальное кольца, а глаза защитила от солнца стильными очками.

53-летняя Дженнифер Лопес остается в отличной форме и часто подчеркивает роскошную фигуру нарядами. Певица ведет здоровый образ жизни и уделяет внимание спорту, что и является залогом ее всегда молодого внешнего вида.

Стильный наряд звезды. Фото: Getty Images

Платье с открытой спиной. Фото: Getty Images

Люксовая сумка дополняет образ. Фото: Getty Images

Красный очень к лицу Джей Ло. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фигуру известной исполнительницы Ланы Дель Рей бурно обсуждают поклонники. Звезда на это не реагирует, а лишь подчеркивает нарядами свои округлившиеся формы.