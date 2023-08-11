Папарацци засекли 54-летнюю Дженнифер Лопес на итальянском курорте (фото)

Джей Ло каталась на лодке без мужа Бена Аффлека

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно отметила 54-летие и похвасталась роскошной фигурой в купальнике, наслаждается отдыхом в Италии. Папарацци удалось запечатлеть звезду во время прогулки.

Как сообщает "Телеграф", Джей Ло находится на уютном итальянском курорте Нерано. Правда, ее мужа, актера Бена Аффлека, на свежим снимках нет.

Так, знаменитость каталась на лодке вместе с друзьями. Дженнифер Лопес радовалась отдыха, тянулась к солнцу и много улыбалась.

Для прогулки на лодке Джей Ло выбрала стильное летнее платье в цветочный принт. Дополняют образ солнцезащитные очки в светлой оправе, а также золотые кольца, серьги и браслеты. Певица не заплетала волосы, но сделала объемную укладку.

Стоит отметить, что вместе с компанией звезды на катере был фотограф. Возможно, скоро Дженнифер Лопес порадует поклонников свежим контентом в своих социальных сетях.

Джей Ло в Италии. Фото: Getty Images

Звезда наслаждается отдыхом. Фото: Getty Images

Стильный наряд певицы. Фото: Getty Images

Папарацци "поймали" эмоцию. Фото: Getty Images

Мужа рядом нет. Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес не стареет. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дженнифер Лопес часто попадает в кадр уличных фотографов. Звезда не раз демонстрировала свой безупречный стиль и подтянутые формы. Джей Ло умеет носить трендовые и яркие образы, подчеркивающие ее красоту и "вечную молодость".