В пиджаке Zara трендового оттенка: Кейт Миддлтон восхитила новым стильным образом (фото)

Супруга принца Уильяма вписала в элегантный ансамбль красный цвет, которые на пике тенденций в этом сезоне

Принцесса Уэльская не устает восхищать стильными образами. Более того, королевской особе удается добавлять тренды в свои элегантные наряды, в частности модный красный цвет.

Как сообщает "Телеграф", 41-летняя Кейт Миддлтон продемонстрировала эффектный ансамбль в среду 27 сентября 2023 года в Ситтингборне, Англия. Мероприятие, на котором появилась супруга принца Уильяма, состоялось в рамках информационной компании Shaping Us.

Вышеупомянутый проект реализуется Центром королевского фонда и касается вопросов раннего детства. Кейт Миддлтон говорит о важности становлений детей в возрасте от одного до пяти лет, в том числе тех, у кого есть особенности развития.

Для события принцесса Уэльская выбрала стильный пиджак трендового красного цвета от Zara. Дополняют наряд черные брюки, туфли в тон и бежевый топ. Для завершенности образа Кейт надела украшения: перстень, часы и серьги. В этот раз ее волосы собраны в красивый пучок, а челка, которую недавно подстригла Миддлтон, обрамляют лицо принцессы.

Стильный образ Кейт Миддлтон. Фото: Getty Images

Пиджак трендового цвета. Фото: Getty Images

Красный к лицу принцессе Уэльской. Фото: Getty Images

Фирменное королевское помахивание. Фото: Getty Images

Новая прическа супруги Уильяма. Фото: Getty Images

Элегантный пучок. Фото: Getty Images

К выходам супруги принца Уильяма всегда привлечено внимание. Ранее "Телеграф" сообщал, что Кейт Миддлтон произвела фурор на Уимблдонском турнире, появившись в изумительном комплекте зеленого оттенка.