У піджаку Zara трендового відтінку: Кейт Міддлтон захопила новим стильним образом (фото)
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Дружина принца Вільяма вписала в елегантний ансамбль червоний колір, який на піку тенденцій цього сезону
Принцеса Уельська не втомлюється захоплювати стильними образами. Ба більше, королівській особі вдається додавати тренди у свої елегантні вбрання, зокрема модний червоний колір.
Як повідомляє "Телеграф", 41-річна Кейт Міддлтон продемонструвала ефектний ансамбль у середу 27 вересня 2023 року в Сіттінборні, Англія. Захід, на якому з’явилася дружина принца Вільяма, відбувся у рамках інформаційної компанії Shaping Us.
Вищезгаданий проєкт реалізується Центром королівського фонду та стосується питань раннього дитинства. Кейт Міддлтон говорить про важливість становлення дітей віком від одного до п’яти років, у тому числі тих, хто має особливості розвитку.
Для події принцеса Уельська обрала стильний жакет трендового червоного кольору від Zara. Доповнюють вбрання чорні штани, туфлі в тон та бежевий топ. Для завершеності образу Кейт одягла прикраси: перстень, годинник і сережки. Цього разу її волосся зібране в гарний пучок, а чубчик, який нещодавно підстригла Міддлтон, обрамляють обличчя принцеси.
До виходів дружини принца Вільяма завжди привернуто увагу. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кейт Міддлтон викликала фурор на Вімблдонському турнірі, з’явившись у дивовижному комплекті зеленого відтінку.