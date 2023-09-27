У піджаку Zara трендового відтінку: Кейт Міддлтон захопила новим стильним образом (фото)

Дружина принца Вільяма вписала в елегантний ансамбль червоний колір, який на піку тенденцій цього сезону

Принцеса Уельська не втомлюється захоплювати стильними образами. Ба більше, королівській особі вдається додавати тренди у свої елегантні вбрання, зокрема модний червоний колір.

Як повідомляє "Телеграф", 41-річна Кейт Міддлтон продемонструвала ефектний ансамбль у середу 27 вересня 2023 року в Сіттінборні, Англія. Захід, на якому з’явилася дружина принца Вільяма, відбувся у рамках інформаційної компанії Shaping Us.

Вищезгаданий проєкт реалізується Центром королівського фонду та стосується питань раннього дитинства. Кейт Міддлтон говорить про важливість становлення дітей віком від одного до п’яти років, у тому числі тих, хто має особливості розвитку.

Для події принцеса Уельська обрала стильний жакет трендового червоного кольору від Zara. Доповнюють вбрання чорні штани, туфлі в тон та бежевий топ. Для завершеності образу Кейт одягла прикраси: перстень, годинник і сережки. Цього разу її волосся зібране в гарний пучок, а чубчик, який нещодавно підстригла Міддлтон, обрамляють обличчя принцеси.

Стильний образ Кейт Міддлтон. Фото: Getty Images

Піджак трендового кольору. Фото: Getty Images

Червоний личить принцесі Уельській. Фото: Getty Images

Фірмове королівське помахування. Фото: Getty Images

Нова зачіска дружини Вільяма. Фото: Getty Images

Елегантний пучок. Фото: Getty Images

До виходів дружини принца Вільяма завжди привернуто увагу. Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кейт Міддлтон викликала фурор на Вімблдонському турнірі, з’явившись у дивовижному комплекті зеленого відтінку.