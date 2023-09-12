Як носити червоний восени 2023: ідеї аутфітів з різними поєднаннями трендового кольору (фото)
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Осінньо-зимовий сезон відзначився тотальним впровадженням червоного кольору в луки
У нових колекціях осінь-зима 2023/2024 червоний (та його відтінки) став провідним, трендовим кольором — від total-red аутфітів до яскравих вкраплень аксесуарів та взуття.
Для всіх, хто хоче додати цей універсальний колір до свого гардероба, спеціалісти блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio зібрали найяскравіші образи з осінньо-зимових колекцій, аби продемонструвати як носити червоний цієї осені.
Цього сезону експерти радять звернути увагу на червоне взуття, сумки, а також панчохи та спробувати стилізації з сірим або металіком (іншими трендами цього сезону).
Як стильно носити червоний колір 2023
Червоний + жовтий + коричневий
Червоний + коричневий принт пітона
Total red
Червоний + рожевий + зелений
Червоний + зелений
Червоний + бежевий
Червоний + сірий
Червоний + чорний
Червоний + синій
Зазначимо, що кінець літа вже відзначився оновленням гардероба на осінь. Прийняла популярний тренд на червоний колір супермодель Гейлі Бібер, а різні бренди готуються представити нові колекції байкерських курток.