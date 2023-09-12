Як носити червоний восени 2023: ідеї аутфітів з різними поєднаннями трендового кольору (фото)

Осінньо-зимовий сезон відзначився тотальним впровадженням червоного кольору в луки

У нових колекціях осінь-зима 2023/2024 червоний (та його відтінки) став провідним, трендовим кольором — від total-red аутфітів до яскравих вкраплень аксесуарів та взуття.

Для всіх, хто хоче додати цей універсальний колір до свого гардероба, спеціалісти блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio зібрали найяскравіші образи з осінньо-зимових колекцій, аби продемонструвати як носити червоний цієї осені.

Цього сезону експерти радять звернути увагу на червоне взуття, сумки, а також панчохи та спробувати стилізації з сірим або металіком (іншими трендами цього сезону).

Як стильно носити червоний колір 2023

Червоний + жовтий + коричневий

Червоний + коричневий принт пітона

Total red

Червоний + рожевий + зелений

Червоний + зелений

Червоний + бежевий

Червоний + сірий

Червоний + чорний

Червоний + синій

Зазначимо, що кінець літа вже відзначився оновленням гардероба на осінь. Прийняла популярний тренд на червоний колір супермодель Гейлі Бібер, а різні бренди готуються представити нові колекції байкерських курток.